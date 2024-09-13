https://crimea.ria.ru/20240913/osobye-mutatsii-v-rossii-rezko-vyros-udelnyy-ves-shtammov-novogo-covid-19-1140327042.html

Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19

Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19 - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19

В России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19, предупреждает Роспотребнадзор по результатам мониторинга. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T22:03

2024-09-13T22:03

2024-09-13T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В России в 2,5 раза вырос удельный вес быстро распространяющихся штаммов нового COVID-19, предупреждает Роспотребнадзор по результатам мониторинга.В ведомстве пояснили, что такие варианты ковида обладают особыми мутациями, которые позволяют ему избегать иммунного ответа и продолжать инфицировать клетки организма.Отмечается, что на фоне сезонных инфекций в России резкое увеличение доли этих циркулирующих штаммов вызывали существенный рост заболеваемости COVID-19 в стране в сентябре.В Роспотребнадзоре напоминают, что для защиты от COVID-19 нужно помнить о профилактике и, прежде всего, соблюдать личную гигиену, а при первых признаках недомогания обращаться к врачу.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ на 20%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовала вакцинация от гриппаДо 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в КрымуВакцина против рака в России прошла доклинические испытания

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, роспотребнадзор, новости, россия, здравоохранение в россии, коронавирус, штамм коронавируса flirt