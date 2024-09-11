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До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму

До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024

До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму

Через две сентябрьские недели в Крыму начнется подъем заболеваемости ОРВИ, а потом и агрессивного гриппа, поэтому сентябрь и октябрь – наилучший период для... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T20:32

2024-09-11T20:32

2024-09-11T20:32

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Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Через две сентябрьские недели в Крыму начнется подъем заболеваемости ОРВИ, а потом и агрессивного гриппа, поэтому сентябрь и октябрь – наилучший период для иммунизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По словам Гудзь, с приходом осени и похолодания в Крыму традиционно активизируется распространение острых респираторных вирусных инфекций.При этом вирусов, которые могут вызывать острые респираторные вирусные инфекции, очень большое количество – до 200, подчеркнула она.На сегодняшний день заболеваемость в Крыму обусловлена вирусами именно негриппозной этиологии, поэтому, как бы банально это ни звучало, но мытье рук, обработка поверхностей и гаджетов очень помогает защититься от ОРВИ, добавила специалист Роспотребнадзора."Это очень важное неспецифическое мероприятие. И желательно в период подъема уровня заболеваемости не касаться лица и глаз грязными руками", – отметила Гудзь.Поможет такая защита и от гриппа, который стоит особняком. Эта инфекция протекает гораздо более тяжело и агрессивно, именно поэтому от этого заболевания проводится массовая вакцинация населения, сказала Гудзь.В этой связи эксперт призывает крымчан не ставить себе диагнозы самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью, в особенности если недомогание сопровождается высокой температурой."Есть лабораторная диагностика, экспресс-диагностика и тесты, которые делаются в течение 15 минут, и врач может поставить диагноз, грипп это или нет, и назначит лечение. Также есть ПЦР-диагностика, которая уже точно выявляет, заражен ли человек гриппом и каким штаммом. Это делается и в частных клиниках, и в государственных", – отметила Гудзь.Наблюдение за циркуляцией штаммов гриппа ведется круглогодично, и прогноз на этот сезон для Северного полушария, то есть и России, в том числе Крыма, уже есть, сказала эксперт."Прогнозируются два штамма вируса гриппа А и один из штаммов вируса группы В. Эти штаммы уже введены в вакцину. Вакцина ежегодно обновляется, поэтому и вакцинация ежегодная", – сказала Гудзь.По ее словам, на данный момент циркуляции вирусов гриппа в Крыму не отмечают. Возможно, потому, что они единичные, уровень их минимален и лабораторно не определяется, пояснила она.Гудзь подчеркнула, что Крым уже получил первый транш вакцины из Министерства здравоохранения РФ и она распределена по всем медицинским организациям."Для каждой инфекции есть определений уровень иммунитета, чтобы прекратилась циркуляция в популяции. Для гриппа такой охват (иммунизацией) должен составлять не менее 60% от совокупного населения", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за выборов стало меньше заболевших гриппом и ОРВИВ Крыму стартовала вакцинация от гриппаГде в Севастополе привиться от гриппа

https://crimea.ria.ru/20240910/ocheredi-v-poliklinikakh-kryma-kak-minzdrav-respubliki-reshaet-problemu-1140249978.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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