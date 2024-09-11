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До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму
До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму - РИА Новости Крым, 11.09.2024
До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму
Через две сентябрьские недели в Крыму начнется подъем заболеваемости ОРВИ, а потом и агрессивного гриппа, поэтому сентябрь и октябрь – наилучший период для... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T20:32
2024-09-11T20:32
роспотребнадзор
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
орви
грипп
вакцинация
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Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь
Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Через две сентябрьские недели в Крыму начнется подъем заболеваемости ОРВИ, а потом и агрессивного гриппа, поэтому сентябрь и октябрь – наилучший период для иммунизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.По словам Гудзь, с приходом осени и похолодания в Крыму традиционно активизируется распространение острых респираторных вирусных инфекций.При этом вирусов, которые могут вызывать острые респираторные вирусные инфекции, очень большое количество – до 200, подчеркнула она.На сегодняшний день заболеваемость в Крыму обусловлена вирусами именно негриппозной этиологии, поэтому, как бы банально это ни звучало, но мытье рук, обработка поверхностей и гаджетов очень помогает защититься от ОРВИ, добавила специалист Роспотребнадзора."Это очень важное неспецифическое мероприятие. И желательно в период подъема уровня заболеваемости не касаться лица и глаз грязными руками", – отметила Гудзь.Поможет такая защита и от гриппа, который стоит особняком. Эта инфекция протекает гораздо более тяжело и агрессивно, именно поэтому от этого заболевания проводится массовая вакцинация населения, сказала Гудзь.В этой связи эксперт призывает крымчан не ставить себе диагнозы самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью, в особенности если недомогание сопровождается высокой температурой."Есть лабораторная диагностика, экспресс-диагностика и тесты, которые делаются в течение 15 минут, и врач может поставить диагноз, грипп это или нет, и назначит лечение. Также есть ПЦР-диагностика, которая уже точно выявляет, заражен ли человек гриппом и каким штаммом. Это делается и в частных клиниках, и в государственных", – отметила Гудзь.Наблюдение за циркуляцией штаммов гриппа ведется круглогодично, и прогноз на этот сезон для Северного полушария, то есть и России, в том числе Крыма, уже есть, сказала эксперт."Прогнозируются два штамма вируса гриппа А и один из штаммов вируса группы В. Эти штаммы уже введены в вакцину. Вакцина ежегодно обновляется, поэтому и вакцинация ежегодная", – сказала Гудзь.По ее словам, на данный момент циркуляции вирусов гриппа в Крыму не отмечают. Возможно, потому, что они единичные, уровень их минимален и лабораторно не определяется, пояснила она.Гудзь подчеркнула, что Крым уже получил первый транш вакцины из Министерства здравоохранения РФ и она распределена по всем медицинским организациям."Для каждой инфекции есть определений уровень иммунитета, чтобы прекратилась циркуляция в популяции. Для гриппа такой охват (иммунизацией) должен составлять не менее 60% от совокупного населения", – заключила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за выборов стало меньше заболевших гриппом и ОРВИВ Крыму стартовала вакцинация от гриппаГде в Севастополе привиться от гриппа
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роспотребнадзор, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, орви, грипп, вакцинация
До 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в Крыму

Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь

20:32 11.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Через две сентябрьские недели в Крыму начнется подъем заболеваемости ОРВИ, а потом и агрессивного гриппа, поэтому сентябрь и октябрь – наилучший период для иммунизации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредила главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.
Лучшее время для проведения иммунизации от гриппа в Крыму – сентябрь и октябрь
20:32
По словам Гудзь, с приходом осени и похолодания в Крыму традиционно активизируется распространение острых респираторных вирусных инфекций.

"Как правило, через две сентябрьские недели у нас начинается подъем заболевания ОРВИ, и это закономерно, ничего в этом сверхъестественного. Начался новый учебный год, сформировались новые коллективы, увеличились контакты между детьми, которые меняются своими вирусами, приносят их домой и могут заражать близких", – пояснила Гудзь.

При этом вирусов, которые могут вызывать острые респираторные вирусные инфекции, очень большое количество – до 200, подчеркнула она.
На сегодняшний день заболеваемость в Крыму обусловлена вирусами именно негриппозной этиологии, поэтому, как бы банально это ни звучало, но мытье рук, обработка поверхностей и гаджетов очень помогает защититься от ОРВИ, добавила специалист Роспотребнадзора.
"Это очень важное неспецифическое мероприятие. И желательно в период подъема уровня заболеваемости не касаться лица и глаз грязными руками", – отметила Гудзь.
Поможет такая защита и от гриппа, который стоит особняком. Эта инфекция протекает гораздо более тяжело и агрессивно, именно поэтому от этого заболевания проводится массовая вакцинация населения, сказала Гудзь.
"При гриппе очень выражен интоксикационный синдром: ломит тело, головная боль, высокая температура. Но главное: грипп может давать осложнения, утяжелять имеющиеся соматические заболевания, в частности сердечно-сосудистой системы, легочной. При течении гриппа обязательно должно отслеживаться состояние человека, чтобы не допустить развития осложнений, таких как пневмония и множество других", – рассказала Гудзь.
В этой связи эксперт призывает крымчан не ставить себе диагнозы самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью, в особенности если недомогание сопровождается высокой температурой.
"Есть лабораторная диагностика, экспресс-диагностика и тесты, которые делаются в течение 15 минут, и врач может поставить диагноз, грипп это или нет, и назначит лечение. Также есть ПЦР-диагностика, которая уже точно выявляет, заражен ли человек гриппом и каким штаммом. Это делается и в частных клиниках, и в государственных", – отметила Гудзь.
Наблюдение за циркуляцией штаммов гриппа ведется круглогодично, и прогноз на этот сезон для Северного полушария, то есть и России, в том числе Крыма, уже есть, сказала эксперт.
"Прогнозируются два штамма вируса гриппа А и один из штаммов вируса группы В. Эти штаммы уже введены в вакцину. Вакцина ежегодно обновляется, поэтому и вакцинация ежегодная", – сказала Гудзь.
По ее словам, на данный момент циркуляции вирусов гриппа в Крыму не отмечают. Возможно, потому, что они единичные, уровень их минимален и лабораторно не определяется, пояснила она.

"А значит, сейчас самое благоприятное время, когда необходимо привиться от гриппа. Чем дальше будет время идти, тем заболеваемость будет расти. Сентябрь-октябрь – время для проведения иммунизации", – сказала представитель Роспотребнадзора.

Гудзь подчеркнула, что Крым уже получил первый транш вакцины из Министерства здравоохранения РФ и она распределена по всем медицинским организациям.
"Для каждой инфекции есть определений уровень иммунитета, чтобы прекратилась циркуляция в популяции. Для гриппа такой охват (иммунизацией) должен составлять не менее 60% от совокупного населения", – заключила эксперт.
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