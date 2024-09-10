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Где в Севастополе привиться от гриппа - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Где в Севастополе привиться от гриппа
Где в Севастополе привиться от гриппа - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Где в Севастополе привиться от гриппа
В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа, в город поступила партия из 160 тысяч доз вакцин, которых. Об этом на аппаратном совещании правительства... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T15:09
2024-09-10T15:09
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новости крыма
вакцинация
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа, в город поступила партия из 160 тысяч доз вакцин, которых. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.Денисов отметил, что вакцинация жителей города от гриппа стартовала 2 сентября, и за это время уже привились 14 272 человека, из них 3 064 ребенка.По его словам, противогриппозная вакцина была поставлена в город в количестве 160 тысяч доз (из 675 тысяч)."Для взрослых 127 000 и для детей 32 731. Это вакцина "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Гриппол Квадривалент", – отметил Денисов.Из них 106 тысяч доз были закуплены из бюджета города, "чтобы обеспечить полный охват населения", отметил глава депздрава.Прививки делают во всех взрослых и детских поликлиниках города, на 20 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, сказал он.Также открыты мобильные пункты вакцинации: машины стоят у торговых "Апельсин" и Sea Mall, одна располагается непосредственно внутри ТЦ "Муссон" и еще одна – традиционно в такие дни находится на площади Нахимова, уточнил Денисов.В Крыму прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа стартовала еще две недели назад – 27 августа. В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ – на 20% Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
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Где в Севастополе привиться от гриппа

В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа – глава депздрава Денисов

15:09 10.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта
Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа, в город поступила партия из 160 тысяч доз вакцин, которых. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Денисов отметил, что вакцинация жителей города от гриппа стартовала 2 сентября, и за это время уже привились 14 272 человека, из них 3 064 ребенка.
"Всего по плану нам предстоит вакцинировать 329 304 человека. Из них 72 384 ребенка", – уточнил глав депздрава.
По его словам, противогриппозная вакцина была поставлена в город в количестве 160 тысяч доз (из 675 тысяч).
"Для взрослых 127 000 и для детей 32 731. Это вакцина "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Гриппол Квадривалент", – отметил Денисов.
Из них 106 тысяч доз были закуплены из бюджета города, "чтобы обеспечить полный охват населения", отметил глава депздрава.
Прививки делают во всех взрослых и детских поликлиниках города, на 20 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, сказал он.
Также открыты мобильные пункты вакцинации: машины стоят у торговых "Апельсин" и Sea Mall, одна располагается непосредственно внутри ТЦ "Муссон" и еще одна – традиционно в такие дни находится на площади Нахимова, уточнил Денисов.
"Всего 43 пункта вакцинации. В любой из этих пунктов жители могут обращаться. Также в школах проходит вакцинация. Созданы мобильные бригады, которые уже начали выезжать в организованные коллективы по любым заявкам", – заключил глава депздрава.
В Крыму прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа стартовала еще две недели назад – 27 августа.
В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ – на 20%
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