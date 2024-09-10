https://crimea.ria.ru/20240910/gde-v-sevastopole-privitsya-ot-grippa-1140254964.html

Где в Севастополе привиться от гриппа

Где в Севастополе привиться от гриппа - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Где в Севастополе привиться от гриппа

В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа, в город поступила партия из 160 тысяч доз вакцин, которых. Об этом на аппаратном совещании правительства... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T15:09

2024-09-10T15:09

2024-09-10T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе открыты 43 пункта вакцинации от гриппа, в город поступила партия из 160 тысяч доз вакцин, которых. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.Денисов отметил, что вакцинация жителей города от гриппа стартовала 2 сентября, и за это время уже привились 14 272 человека, из них 3 064 ребенка.По его словам, противогриппозная вакцина была поставлена в город в количестве 160 тысяч доз (из 675 тысяч)."Для взрослых 127 000 и для детей 32 731. Это вакцина "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Гриппол Квадривалент", – отметил Денисов.Из них 106 тысяч доз были закуплены из бюджета города, "чтобы обеспечить полный охват населения", отметил глава депздрава.Прививки делают во всех взрослых и детских поликлиниках города, на 20 фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях, сказал он.Также открыты мобильные пункты вакцинации: машины стоят у торговых "Апельсин" и Sea Mall, одна располагается непосредственно внутри ТЦ "Муссон" и еще одна – традиционно в такие дни находится на площади Нахимова, уточнил Денисов.В Крыму прививочная кампания по вакцинации против вируса гриппа стартовала еще две недели назад – 27 августа. В пресс-службе Роспотребнадзора ранее сообщили, что Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 17%, гриппом и ОРВИ – на 20% Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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