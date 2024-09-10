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В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий - РИА Новости Крым, 10.09.2024
В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
В Крыму в 2025 году появится 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году появится 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.Кроме того, в планах на 2025 год стоит постройка нового онкологического диспансера в крымской столице. Еще один значимый объект здравоохранения планируют возвести в Феодосии. По словам Натарова, первичное звено в Крыму модернизируется очень активно, хотя некоторые сложности, связанные с этим, имеются. Среди них – проблемы кадровой укомплектованности и "внутренние проблемы в структуре здравоохранения, связанные с территориальными особенностями Республики Крым", в частности с турпотоком, который увеличивает число пациентов в республике в курортный сезон. Однако власти республики работают над решением этих вопросов и учитывают, в том числе, успешный опыт других регионов.Как сообщалось, в текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Стоит задача привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют новый онкологический центр в Севастополе Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
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крым, новости, новости крыма, минздрав крыма, алексей натаров
В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий
В Крыму в 2025 году откроют 70 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий - минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году появится 70 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.
"В целом в 2025 году по "первичке" должно быть введено в эксплуатацию 70 объектов. Это 35 ФАПов и 35 врачебных амбулаторий. Достаточно серьезное усиление", – сказал Натаров.
Кроме того, в планах на 2025 год стоит постройка нового онкологического диспансера в крымской столице. Еще один значимый объект здравоохранения планируют возвести в Феодосии.
"Это строительство медицинского центра. Если получим федеральное финансирование, а техническое задание уже готово, нужно будет приступать к стройке", – уточнил Натаров.
По словам Натарова, первичное звено в Крыму модернизируется очень активно, хотя некоторые сложности, связанные с этим, имеются. Среди них – проблемы кадровой укомплектованности и "внутренние проблемы в структуре здравоохранения, связанные с территориальными особенностями Республики Крым", в частности с турпотоком, который увеличивает число пациентов в республике в курортный сезон. Однако власти республики работают над решением этих вопросов и учитывают, в том числе, успешный опыт других регионов.
Как сообщалось, в текущем году на модернизацию учреждений первичного звена
здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем – 1,7 млрд. Стоит задача привести все учреждения амбулаторно-поликлинического звена к современным требованиям.
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