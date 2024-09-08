https://crimea.ria.ru/20240908/gde-kupit-lekarstva-zhitelyam-samykh-otdalennykh-sel-kryma-1140190694.html

Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма

Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма

В Республике Крым право торговать лекарствами и лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 372 фельдшерско-акушерских пункта. Такую цифру в... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T20:55

2024-09-08T20:55

2024-09-08T20:48

крым

росздравнадзор

василий климов

фап

здравоохранение в крыму и севастополе

лекарства

крым-фармация

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым право торговать лекарствами и лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 372 фельдшерско-акушерских пункта. Такую цифру в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.По его словам, такое право имеют все отдаленные ФАПЫ с расстоянием более 6 км от ближайшей аптеки."На сегодняшний день государственным унитарным предприятием "Крым-Фармация" заключено 18 договоров с нашими государственными бюджетными учреждениями, это большей частью центральные районные больницы", - уточнил руководитель тероргана Росздравнадзора.По его словам, осуществляют фармацевтическую деятельность пока только 241 из 372 ФАПов. Принцип работы – по заказам от населения, которые местные жители могут озвучить фельдшеру, а тот в свою очередь подает заявки в "Крым-Фармацию"."Это процесс должен нарастать, и двигать его должен минздрав Крыма. Расширять ассортимент и увеличивать доступность получения лекарств возможность есть", - уточнил Климов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдВ Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПыНа бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда

https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росздравнадзор , василий климов, фап, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, крым-фармация, ситуация с дефицитом лекарств в крыму