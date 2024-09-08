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Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма
Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма
В Республике Крым право торговать лекарствами и лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 372 фельдшерско-акушерских пункта. Такую цифру в... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T20:55
2024-09-08T20:55
2024-09-08T20:48
крым
росздравнадзор
василий климов
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здравоохранение в крыму и севастополе
лекарства
крым-фармация
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым право торговать лекарствами и лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 372 фельдшерско-акушерских пункта. Такую цифру в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым озвучил руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.По его словам, такое право имеют все отдаленные ФАПЫ с расстоянием более 6 км от ближайшей аптеки."На сегодняшний день государственным унитарным предприятием "Крым-Фармация" заключено 18 договоров с нашими государственными бюджетными учреждениями, это большей частью центральные районные больницы", - уточнил руководитель тероргана Росздравнадзора.По его словам, осуществляют фармацевтическую деятельность пока только 241 из 372 ФАПов. Принцип работы – по заказам от населения, которые местные жители могут озвучить фельдшеру, а тот в свою очередь подает заявки в "Крым-Фармацию"."Это процесс должен нарастать, и двигать его должен минздрав Крыма. Расширять ассортимент и увеличивать доступность получения лекарств возможность есть", - уточнил Климов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдВ Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПыНа бесплатные лекарства для российских льготников выделят 2 миллиарда
https://crimea.ria.ru/20230504/problema-meditsiny--kadry-glava-roszdravnadzora-kryma-vasiliy-klimov-1128507169.html
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крым, росздравнадзор , василий климов, фап, здравоохранение в крыму и севастополе, лекарства, крым-фармация, ситуация с дефицитом лекарств в крыму
Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма
В Крыму 372 ФАПа имеют право торговать лекарствами