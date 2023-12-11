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В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы
В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы
В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за недостроенные фельдшерско-акушерские пункты в пяти селах, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T11:40
2023-12-11T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек- РИА Новости Крым. В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за недостроенные фельдшерско-акушерские пункты в пяти селах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, госконтракт на возведение модульных ФАПов в Яснополянском, Соленом Озере, Ковыльном и Медведевке был заключен Джанкойской центральной районной больницей. Работы должны были завершить в апреле, однако подрядчик в срок не уложился.Решением суда подрядчик оштрафован более чем на 11,3 млн рублей. Сейчас строительные работы на объектах продолжены.В Судаке недобросовестный подрядчик ранее также получил административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощиПять фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Белогорском районе КрымаДоступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
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крым, джанкойский район, прокуратура республики крым, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, приговор, штрафы, новости крыма, фап
В Джанкое подрядчик заплатит 11 млн за недостроенные ФАПы

В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за срыв сроков стройки ФАПов

11:40 11.12.2023 (обновлено: 13:10 11.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек- РИА Новости Крым. В Джанкойском районе подрядчик оштрафован на 11,3 млн рублей за недостроенные фельдшерско-акушерские пункты в пяти селах, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, госконтракт на возведение модульных ФАПов в Яснополянском, Соленом Озере, Ковыльном и Медведевке был заключен Джанкойской центральной районной больницей. Работы должны были завершить в апреле, однако подрядчик в срок не уложился.

"Ввиду выявленных нарушений прокурор в отношении юридического лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье с формулировкой "действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства", - сказано в сообщении

Решением суда подрядчик оштрафован более чем на 11,3 млн рублей. Сейчас строительные работы на объектах продолжены.
В Судаке недобросовестный подрядчик ранее также получил административное дело из-за срыва сроков контрактов по строительству модульных амбулаторий в пяти местных поселках.
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