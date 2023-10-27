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Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи
Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи
Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи,... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T15:19
2023-10-27T16:40
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи, врачебных амбулаторий и ФАПов, должны быть уволены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочих совещаний по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций и других учреждений.При этом все учреждения должны быть полностью укомплектованы оборудованием и кадрами до середины ноября, отметил руководитель региона.С 2019 по 2022 годы в Крыму построен и введен в эксплуатацию 41 пункт постоянного базирования скорой медицинской помощи, капитально отремонтированы 46 станций и подстанций. Также на данный момент проводится строительство 10 новых подстанций скорой медицинской помощи (СМП).В июле и сентябре новые подстанции СМП открылись в Первомайском и Раздольненском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаГлава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желаниюВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сергей аксенов, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, здоровье, фап, новости крыма
Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи

Аксенов: ответственные за срыв сроков сдачи объектов минздрава Крыма должны быть уволены

15:19 27.10.2023 (обновлено: 16:40 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи, врачебных амбулаторий и ФАПов, должны быть уволены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочих совещаний по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций и других учреждений.

"Рассмотрены проекты строительства пяти подстанций скорой помощи и десяти врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. На текущий момент по ряду объектов есть отставание от графика. Считаю, что нужно провести служебное расследование и рассмотреть вопрос увольнения должностных лиц, сопровождавших объекты минздрава и допустивших срыв сроков строительства, за некомпетентность", – заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

При этом все учреждения должны быть полностью укомплектованы оборудованием и кадрами до середины ноября, отметил руководитель региона.
С 2019 по 2022 годы в Крыму построен и введен в эксплуатацию 41 пункт постоянного базирования скорой медицинской помощи, капитально отремонтированы 46 станций и подстанций. Также на данный момент проводится строительство 10 новых подстанций скорой медицинской помощи (СМП).
В июле и сентябре новые подстанции СМП открылись в Первомайском и Раздольненском районах.
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