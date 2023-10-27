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Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи

Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Аксенов пообещал увольнения за срыв сдачи подстанций скорой помощи

Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи,... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T15:19

2023-10-27T15:19

2023-10-27T16:40

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Должностные лица государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым", виновные в срыве сроков сдачи строящихся подстанций скорой помощи, врачебных амбулаторий и ФАПов, должны быть уволены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочих совещаний по оптимизации деятельности ресурсоснабжающих организаций и других учреждений.При этом все учреждения должны быть полностью укомплектованы оборудованием и кадрами до середины ноября, отметил руководитель региона.С 2019 по 2022 годы в Крыму построен и введен в эксплуатацию 41 пункт постоянного базирования скорой медицинской помощи, капитально отремонтированы 46 станций и подстанций. Также на данный момент проводится строительство 10 новых подстанций скорой медицинской помощи (СМП).В июле и сентябре новые подстанции СМП открылись в Первомайском и Раздольненском районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаГлава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желаниюВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, здоровье, фап, новости крыма