https://crimea.ria.ru/20231027/situatsiya-ustranena-aksenov-o-prestupnoy-skheme-eks-direktora-krymenergo-1132359770.html

Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устранена

Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устранена - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устранена

Бывшее руководство "Крымэнерго" намеренно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, что усложнило процесс... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T14:32

2023-10-27T14:32

2023-10-27T15:29

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бывшее руководство "Крымэнерго" намеренно внесло изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, что усложнило процесс. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что ситуация устранена.Кроме того, Аксенов обратился ко всем абонентам, "кому были несправедливо начислены штрафы или пеня, направлять обращения на имя директора госпредприятия Вячеслава Гайдука.Ранее сообщалось, что экс-директора департамента ГУП РК "Крымэнерго" заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.По данным ведомства, он придумал мошенническую схему, по которой создавались доказательства безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, а потом абонентам необоснованно начислялись огромные суммы задолженности.Говоря о работе ГУП "Крымэнерго", Аксенов отметил, что предприятие демонстрирует экономический рост, что позволило закрыть кредиторскую задолженность. По мнению главы республики, это свидетельствует о правильности ранее принятых кадровых решений.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.Кроме того, из-за нарушения конкурсных процедур "Крымэнерго" приобрело трансформаторное масло по завышенной на 70% стоимости, в результате ущерб, причиненный предприятию только по одному контракту, может достигать суммы в шесть миллионов рублей.Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости:В Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублейУ "Крымэнерго" сменился руководительВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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