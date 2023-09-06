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В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T16:34
2023-09-06T16:34
прокуратура республики крым
хищение
новости крыма
симферополь
муп
мошенничество
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по схеме с фиктивными ремонтами многоэтажэк.По данным прокуратуры, деньги за оплату фактически не исполненных работ женщина тратила на личные нужды. За это ранее суд признал ее виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Теперь злоумышленницу обязали возместить ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млнВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
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прокуратура республики крым, хищение, новости крыма, симферополь, муп, мошенничество, суд
В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

Прокуратура: в Симферополе сотрудница МУП возместит ущерб за хищения

16:34 06.09.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по схеме с фиктивными ремонтами многоэтажэк.
"На протяжении практически трех лет, с 2016 по 2019 год, осужденная, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий, заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого женщина подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию", - уточнили детали дела в пресс-службе.
По данным прокуратуры, деньги за оплату фактически не исполненных работ женщина тратила на личные нужды. За это ранее суд признал ее виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Теперь злоумышленницу обязали возместить ущерб.
"Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, взыскал с бывшего работника муниципального унитарного предприятия ущерб, причиненный преступлением, в размере более 800 тыс. рублей. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства перечислены в адрес унитарного предприятия", - сообщили в надзорном ведомстве.
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Прокуратура Республики КрымХищениеНовости КрымаСимферопольМУПМошенничествоСуд
 
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