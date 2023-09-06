https://crimea.ria.ru/20230906/v-simferopole-rabotnitsa-mup-ukrala-pochti-million-na-fiktivnykh-remontakh-1131207898.html

В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T16:34

2023-09-06T16:34

2023-09-06T16:34

прокуратура республики крым

хищение

новости крыма

симферополь

муп

мошенничество

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по схеме с фиктивными ремонтами многоэтажэк.По данным прокуратуры, деньги за оплату фактически не исполненных работ женщина тратила на личные нужды. За это ранее суд признал ее виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Теперь злоумышленницу обязали возместить ущерб.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млнВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села

симферополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, хищение, новости крыма, симферополь, муп, мошенничество, суд