В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
Прокуратура: в Симферополе сотрудница МУП возместит ущерб за хищения
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудница МУП по решению суда возместит ущерб за хищения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, женщина украла более 800 тысяч рублей по схеме с фиктивными ремонтами многоэтажэк.
"На протяжении практически трех лет, с 2016 по 2019 год, осужденная, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий, заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов. После этого женщина подделывала акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных жилых домов, которые предоставляла в бухгалтерию", - уточнили детали дела в пресс-службе.
По данным прокуратуры, деньги за оплату фактически не исполненных работ женщина тратила на личные нужды. За это ранее суд признал ее виновной в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Теперь злоумышленницу обязали возместить ущерб.
"Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, взыскал с бывшего работника муниципального унитарного предприятия ущерб, причиненный преступлением, в размере более 800 тыс. рублей. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства перечислены в адрес унитарного предприятия", - сообщили в надзорном ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: