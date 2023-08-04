https://crimea.ria.ru/20230804/v-sevastopole-osudyat-pristava-za-podlog-s-uscherbom-dlya-grazhdan-bolee-2-mln-1130535691.html

В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн

В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн - РИА Новости Крым, 04.08.2023

В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млн

В Севастополе судебный пристав для позитивного отчета о своей работе "списала" более 2 млн рублей долга по алиментам на несовершеннолетних детей в рамках шести... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T19:31

2023-08-04T19:31

2023-08-04T19:31

севастополь

федеральная служба судебных приставов (фссп)

нахимовский районный суд севастополя

происшествия

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе судебный пристав для позитивного отчета о своей работе "списала" более 2 млн рублей долга по алиментам на несовершеннолетних детей в рамках шести исполнительных производств. Теперь женщина фигурант уголовного дела и ждет суда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Как установило следствие, будучи в должности судебного пристава районного отдела ГУ ФССП России по Крыму и Севастополю, женщина с октября 2020 по июль 2021 года "освободила" нескольких человек от долговых обязательств по выплатам алиментов на их несовершеннолетних детей ради своего положительного отчета по исполнительным делам и экономии личного времени.В результате махинаций с документами граждане лишились законных выплат на общую сумму свыше 2,3 млн рублей, так как все наложенные на должников ограничения были сняты и никакие меры к взысканию средств приставы больше не принимали.Женщину обвиняют по двум статьям УК РФ в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге. Материалы дела с обвинительным заключением прокуратуры направлены в Нахимовский районный суд.Ранее на должностных преступлениях попалась судебный пристав из Бахчисарая. Читайте также на РИА новости Крым:Симферополец задолжал более полумиллиона рублей алиментов В Крыму осудили за взятку преподавателя вуза

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севастополь, федеральная служба судебных приставов (фссп), нахимовский районный суд севастополя, происшествия, крым, новости крыма