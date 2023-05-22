https://crimea.ria.ru/20230522/sudebnyy-pristav-iz-bakhchisaraya-popalas-na-dolzhnostnykh-prestupleniyakh-1128875813.html

Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях

Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях

Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района, которую подозревают в совершении ряда должностных и... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T12:50

2023-05-22T12:50

2023-05-22T12:50

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района, которую подозревают в совершении ряда должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.По данным следствия, за взятки в размере 25 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель освобождала от исправительных работ осужденных граждан. На основании сфальсифицированных документов она оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.Коррупционная деятельность пристава была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бахчисарайскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ и Следкома. Сейчас правоохранители уже установили 38 эпизодов преступной деятельности женщины."В настоящее время подозреваемая отстранена от исполнения должностных обязанностей", - уточнили в пресс-службе республиканского главка МВД.Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью, написав явку с повинной. Уточняется, что она сотрудничает с органами следствия.По информации прокуратуры Крыма, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу селаВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуВ Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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