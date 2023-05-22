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Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях
Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района, которую подозревают в совершении ряда должностных и... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T12:50
2023-05-22T12:50
взятка
бахчисарай
крымский следком
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района, которую подозревают в совершении ряда должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.По данным следствия, за взятки в размере 25 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель освобождала от исправительных работ осужденных граждан. На основании сфальсифицированных документов она оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.Коррупционная деятельность пристава была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бахчисарайскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ и Следкома. Сейчас правоохранители уже установили 38 эпизодов преступной деятельности женщины."В настоящее время подозреваемая отстранена от исполнения должностных обязанностей", - уточнили в пресс-службе республиканского главка МВД.Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью, написав явку с повинной. Уточняется, что она сотрудничает с органами следствия.По информации прокуратуры Крыма, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу селаВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуВ Крыму госслужащего осудят за подлог и злоупотребление полномочиями
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96
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взятка, бахчисарай, крымский следком, прокуратура республики крым, закон и право, общество, крым, новости крыма
Судебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступлениях

В Бахчисарае судебный пристав за взятки освобождала осужденных от исполнительных работ

12:50 22.05.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя из Бахчисарайского района, которую подозревают в совершении ряда должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.
"Расследуется уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Бахчисарайскому району УФССП России по Республике Крым. Органами следствия ей вменяется совершение серии эпизодов преступной деятельности, среди которых получение взяток в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог", - говорится в сообщении Следкома.
По данным следствия, за взятки в размере 25 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель освобождала от исправительных работ осужденных граждан. На основании сфальсифицированных документов она оканчивала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.
Коррупционная деятельность пристава была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бахчисарайскому району совместно с коллегами из регионального УФСБ и Следкома. Сейчас правоохранители уже установили 38 эпизодов преступной деятельности женщины.
"В настоящее время подозреваемая отстранена от исполнения должностных обязанностей", - уточнили в пресс-службе республиканского главка МВД.
Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью, написав явку с повинной. Уточняется, что она сотрудничает с органами следствия.
По информации прокуратуры Крыма, сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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