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В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
Сотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому,... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:45
2023-05-04T11:45
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
взятка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как уточняет пресс-служба регионального Следкома, в апреле фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. Сейчас в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн. рублей. Вину обвиняемый признал полностью и отправился под домашний арест, и будет ожидать суда по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взяткуВ Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежиСимферополец получил срок за передачу крупной взятки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), взятка, происшествия, крым, крымский следком, новости крыма, новости
В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку

Экс-глава крымского управления Ростехнадзора получил уголовное дело за взятку

11:45 04.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что должностное лицо, в чьи полномочия входило, в том числе осуществление контроля над деятельностью компании "Крымэнерго", оказало содействие совладельцу элитного жилого комплекса в Гурзуфе в ускоренном подключении объекта к электросетям. За это главе ведомства были переданы права на одну из квартир комплекса площадью 96,5 кв. м, которую чиновник оформил на свою родственницу. Стоимость незаконно полученного жилья составила 5,7 млн рублей", - сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба регионального Следкома, в апреле фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. Сейчас в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн. рублей.
Вину обвиняемый признал полностью и отправился под домашний арест, и будет ожидать суда по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВзяткаПроисшествияКрымКрымский СледкомНовости КрымаНовости
 
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