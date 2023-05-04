https://crimea.ria.ru/20230504/v-osobo-krupnom-eks-glava-krymskogo-rostekhnadzora-zaderzhan-za-vzyatku-1128526972.html

В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку

В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку

Сотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому,... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T11:45

2023-05-04T11:45

2023-05-04T11:45

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ выявили факт получения взятки в особо крупном размере экс-руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Крыму и Севастополю, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.Как уточняет пресс-служба регионального Следкома, в апреле фигурант уголовного дела был уволен с занимаемой должности. Сейчас в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн. рублей. Вину обвиняемый признал полностью и отправился под домашний арест, и будет ожидать суда по статье о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взяткуВ Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежиСимферополец получил срок за передачу крупной взятки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), взятка, происшествия, крым, крымский следком, новости крыма, новости