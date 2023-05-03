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Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

Бывший глава администрации Белогорска осужден на 9,5 лет за взятку и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T12:23

2023-05-03T12:23

2023-05-03T12:23

приговор

крымский следком

прокуратура республики крым

гибель матери и ребенка в лифте в симферополе

белогорск

белогорский район

взятка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Бывший глава администрации Белогорска осужден на 9,5 лет за взятку и превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, глава администрации Белогорска Игорь Ипатко был задержан 3 ноября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Как уточнил глава РК Сергей Аксенов, мэр был задержан с поличным. Как уточняет Следком Крыма, также бывший мэр поручил подчиненным заключить фиктивный договор об оказании услуг в сфере благоустройства, чем нанес ущерб бюджету на 60 тыс. рублей."Договорился с предпринимателем о покупке для озеленения города саженцев елей без заключения договоров. После высадки растений с целью погашения задолженности перед коммерсантом за счет бюджета МУП "ЖКХ ГП Белогорск" глава дал указание подчиненному сотруднику заключить без ведома поставщика договоры оказания услуг, которые ИП не выполнялись. Однако предпринимателю дважды выплачивалось вознаграждение за якобы выполненные работы в размере 23 тысяч рублей с удержанием в бюджет РФ налога на добавленную стоимость физических лиц в размере 13 %", - уточнили в Следкоме.В итоге экс-мэр приговорен к 9, 5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей, и на 5 лет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе. Посредник в получении взятки осужден к 7 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор суда в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятияВ Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи

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приговор, крымский следком, прокуратура республики крым, гибель матери и ребенка в лифте в симферополе, белогорск, белогорский район, взятка