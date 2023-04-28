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Симферополец получил срок за передачу крупной взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Симферополец получил срок за передачу крупной взятки
Симферополец получил срок за передачу крупной взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Симферополец получил срок за передачу крупной взятки
Центральный районный суд крымской столицы вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, который должен был передать должностному лицу в городской... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T13:58
2023-04-28T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Центральный районный суд крымской столицы вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, который должен был передать должностному лицу в городской администрации взятку в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.После получения денег 51-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал его виновным в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в крупном размере.Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период.Ранее в Симферополе в суд было передано уголовное дело о взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинение предъявлено экс-начальнику управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двум руководителям отделов.Члены преступной группы с 2021 года получали так называемые "откаты" в размере 10% с представителей общественных спортивных объединений. Последним эти средства выделялись в качестве возмещения затрат на организацию спортивных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояВ Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право, симферополь, взятка, общество, приговор
Симферополец получил срок за передачу крупной взятки

Симферопольца приговорили к двум годам за посредничество при даче взятки

13:58 28.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Центральный районный суд крымской столицы вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, который должен был передать должностному лицу в городской администрации взятку в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В ходе судебного заседания было установлено, что в январе 2023 года подсудимый предложил представителю индивидуального предпринимателя услуги посредника в передаче взятки. Деньги предполагалось передать чиновнику из администрации Симферополя за "помощь" в размещении нестационарных торговых объектов.
После получения денег 51-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал его виновным в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в крупном размере.
Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период.
Ранее в Симферополе в суд было передано уголовное дело о взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинение предъявлено экс-начальнику управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двум руководителям отделов.
Члены преступной группы с 2021 года получали так называемые "откаты" в размере 10% с представителей общественных спортивных объединений. Последним эти средства выделялись в качестве возмещения затрат на организацию спортивных мероприятий.
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