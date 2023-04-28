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Симферополец получил срок за передачу крупной взятки

Симферополец получил срок за передачу крупной взятки - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Симферополец получил срок за передачу крупной взятки

Центральный районный суд крымской столицы вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, который должен был передать должностному лицу в городской... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T13:58

2023-04-28T13:58

2023-04-28T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Центральный районный суд крымской столицы вынес обвинительный приговор жителю Симферополя, который должен был передать должностному лицу в городской администрации взятку в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.После получения денег 51-летний мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд признал его виновным в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в крупном размере.Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период.Ранее в Симферополе в суд было передано уголовное дело о взяточничестве в особо крупных размерах. Обвинение предъявлено экс-начальнику управления молодежи, спорта и туризма симферопольской администрации, а также двум руководителям отделов.Члены преступной группы с 2021 года получали так называемые "откаты" в размере 10% с представителей общественных спортивных объединений. Последним эти средства выделялись в качестве возмещения затрат на организацию спортивных мероприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстрояВ Севастополе осужден главный инженер подведомственного МО предприятия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право, симферополь, взятка, общество, приговор