https://crimea.ria.ru/20230331/millionnye-ubytki-v-feodosii-zaderzhana-nachalnik-upravleniya-kapstroya-1127900713.html
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T13:27
2023-03-31T13:27
2023-03-31T13:44
крым
феодосия
крымский следком
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в феврале 2021 года управление заключило муниципальный контракт на строительство сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский с единственным подрядчиком – компанией "Климат-Сервис".В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Эти действия сорвали в Феодосии выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и госпрограммы социально-экономического развитие Крыма и Севастополя."Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Органами следствия ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц", – сообщили в Следкоме.Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму >>Ранее экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииВ Феодосии выбрали нового мэраВ Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
https://crimea.ria.ru/20230317/eks-chinovnik-iz-evpatorii-otvetit-za-zloupotreblenie-na-2-mln-rubley-1127604551.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_7075e40922185dc08d7c9abaabd7d915.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, крымский следком, происшествия, новости крыма, общество
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
Следком: в Феодосии задержана начальник управления капитального строительства
13:27 31.03.2023 (обновлено: 13:44 31.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в феврале 2021 года управление заключило муниципальный контракт на строительство сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский с единственным подрядчиком – компанией "Климат-Сервис".
"Должностное лицо достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" подписала акты выполненных работ", – уточняет СК.
В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Эти действия сорвали в Феодосии выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и госпрограммы социально-экономического развитие Крыма и Севастополя.
"Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Органами следствия ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц", – сообщили в Следкоме.
Ранее экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест
на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев.
Читайте также на РИА Новости Крым: