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Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T13:27
2023-03-31T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в феврале 2021 года управление заключило муниципальный контракт на строительство сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский с единственным подрядчиком – компанией "Климат-Сервис".В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Эти действия сорвали в Феодосии выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и госпрограммы социально-экономического развитие Крыма и Севастополя."Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Органами следствия ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц", – сообщили в Следкоме.Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму &gt;&gt;Ранее экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииВ Феодосии выбрали нового мэраВ Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
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крым, феодосия, крымский следком, происшествия, новости крыма, общество
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя

Следком: в Феодосии задержана начальник управления капитального строительства

13:27 31.03.2023 (обновлено: 13:44 31.03.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в феврале 2021 года управление заключило муниципальный контракт на строительство сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский с единственным подрядчиком – компанией "Климат-Сервис".
"Должностное лицо достоверно зная, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО "Компания "Климат-Сервис" подписала акты выполненных работ", – уточняет СК.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
17 марта, 15:29
Экс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей
В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Эти действия сорвали в Феодосии выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и госпрограммы социально-экономического развитие Крыма и Севастополя.
"Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Органами следствия ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц", – сообщили в Следкоме.
Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму >>
Ранее экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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