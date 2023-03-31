https://crimea.ria.ru/20230331/millionnye-ubytki-v-feodosii-zaderzhana-nachalnik-upravleniya-kapstroya-1127900713.html

Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя

Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя

Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T13:27

2023-03-31T13:27

2023-03-31T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Следком Крыма возбудил уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии. Чиновнице предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в феврале 2021 года управление заключило муниципальный контракт на строительство сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский с единственным подрядчиком – компанией "Климат-Сервис".В итоге подрядчик получил более 54 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме реформирования ЖКХ Крыма, а потом еще 16 млн – после "перерасчета" за работы, которые фактически не выполнял. Эти действия сорвали в Феодосии выполнение задач нацпроекта "Жилье и городская среда" и госпрограммы социально-экономического развитие Крыма и Севастополя."Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Органами следствия ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц", – сообщили в Следкоме.Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму >>Ранее экс-мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили под арест на два месяца, его подозревают в превышении должностных полномочий. Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре 2021 года и продержался на этой должности семь месяцев. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииВ Феодосии выбрали нового мэраВ Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке

https://crimea.ria.ru/20230317/eks-chinovnik-iz-evpatorii-otvetit-za-zloupotreblenie-na-2-mln-rubley-1127604551.html

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