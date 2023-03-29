https://crimea.ria.ru/20230329/polkovnik-otvetit-za-postavku-plokhikh-kompleksov-dlya-borby-s-bpla-v-krymu-1127850234.html

Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму

Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму

Начальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T17:07

2023-03-29T17:07

2023-03-29T17:10

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Начальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.Дело полковника Росгвардии рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. По данным РИА Новости, ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.В свою очередь ТАСС уточняет, что поставленные в войска Росгвардии радиолокационные комплексы по борьбе с беспилотными воздушными судами планировали использовать для защиты Крымского моста.Следствие просит заключить обвиняемого в СИЗО как минимум до 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымСиловикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовЭксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230328/intsident-s-amerikanskim-bespilotnikom-v-chernom-more-oslabil-razvedku-ssha-1127825305.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, крымский мост, новости, россия, крым, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, ск рф (следственный комитет российской федерации)