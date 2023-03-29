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Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму
Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму
Начальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T17:07
2023-03-29T17:10
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
крымский мост
новости
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крым
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Начальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.Дело полковника Росгвардии рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. По данным РИА Новости, ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.В свою очередь ТАСС уточняет, что поставленные в войска Росгвардии радиолокационные комплексы по борьбе с беспилотными воздушными судами планировали использовать для защиты Крымского моста.Следствие просит заключить обвиняемого в СИЗО как минимум до 17 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымСиловикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовЭксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230328/intsident-s-amerikanskim-bespilotnikom-v-chernom-more-oslabil-razvedku-ssha-1127825305.html
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, крымский мост, новости, россия, крым, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму

СМИ: полковника Росгвардии обвиняют в поставке плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму

17:07 29.03.2023 (обновлено: 17:10 29.03.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Начальник отдела морского управления Росгвардии обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые предполагалось использовать для защиты Крымского моста.
Дело полковника Росгвардии рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. По данным РИА Новости, ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.
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"Поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей. Установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия (фигуранта дела – ред.) повлекли тяжкие последствия" , - приводит агентство слова следователя Главного военного следственного управления СК РФ Сергея Щербакова.
В свою очередь ТАСС уточняет, что поставленные в войска Росгвардии радиолокационные комплексы по борьбе с беспилотными воздушными судами планировали использовать для защиты Крымского моста.
Следствие просит заключить обвиняемого в СИЗО как минимум до 17 мая.
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияКрымский мостНовостиРоссияКрымБеспилотник (дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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