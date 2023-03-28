https://crimea.ria.ru/20230328/silovikam-v-rossii-khotyat-dat-pravo-unichtozhat-bespilotniki-vsekh-vidov-1127811456.html

Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов

Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов

Силовикам в России хотят дать право уничтожать все виды беспилотников – в небе, под водой и даже под землей – в зоне их ответственности. Соответствующий... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:32

2023-03-28T12:32

2023-03-28T12:32

беспилотник (дрон)

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

государственная дума рф

закон и право

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовикам в России хотят дать право уничтожать все виды беспилотников – в небе, под водой и даже под землей – в зоне их ответственности. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму, об этом сообщил его соавтор, депутат ГД, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.Впервые закон, расширивший полномочия российских силовиков, предоставив им право пресекать незаконные полеты БПЛА в зоне своей ответственности, был принят три года назад. Но необходимость в его доработке "продиктована самой жизнью", отметил парламентарий.Согласно новой законодательной инициативе, все силовые ведомства – МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП и организации ведомственной охраны – получают право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде, над водой, на земле и даже под землей.Ранее власти Крыма завили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева из-за атак беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, государственная дума рф, закон и право, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, александр хинштейн