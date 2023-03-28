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Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
Силовикам в России хотят дать право уничтожать все виды беспилотников – в небе, под водой и даже под землей – в зоне их ответственности. Соответствующий... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T12:32
2023-03-28T12:32
2023-03-28T12:32
беспилотник (дрон)
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
государственная дума рф
закон и право
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовикам в России хотят дать право уничтожать все виды беспилотников – в небе, под водой и даже под землей – в зоне их ответственности. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму, об этом сообщил его соавтор, депутат ГД, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.Впервые закон, расширивший полномочия российских силовиков, предоставив им право пресекать незаконные полеты БПЛА в зоне своей ответственности, был принят три года назад. Но необходимость в его доработке "продиктована самой жизнью", отметил парламентарий.Согласно новой законодательной инициативе, все силовые ведомства – МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП и организации ведомственной охраны – получают право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде, над водой, на земле и даже под землей.Ранее власти Крыма завили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева из-за атак беспилотников. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область Ангар с беспилотниками ВСУ разгромили под Одессой
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беспилотник (дрон), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, государственная дума рф, закон и право, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, александр хинштейн
Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видов
Силовикам в РФ дадут право уничтожать все беспилотники: в небе, над водой и под землей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Силовикам в России хотят дать право уничтожать все виды беспилотников – в небе, под водой и даже под землей – в зоне их ответственности. Соответствующий законопроект вносят в Госдуму, об этом сообщил его соавтор, депутат ГД, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
"Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях. Лишь накануне, например, Севастополь вновь подвергся атаке морских дронов. Действующее законодательство, однако, позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным (летательным) беспилотникам. Теперь эта проблема наконец решится", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Впервые закон, расширивший полномочия российских силовиков, предоставив им право пресекать незаконные полеты БПЛА в зоне своей ответственности, был принят три года назад. Но необходимость в его доработке "продиктована самой жизнью", отметил парламентарий.
Согласно новой законодательной инициативе, все силовые ведомства – МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП и организации ведомственной охраны – получают право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде, над водой, на земле и даже под землей.
"Учитывая сегодняшнюю ситуацию, делать это надо, как можно быстрее. Рассчитываю, что законопроект будет принят Госдумой в самое ближайшее время", – заключил парламентарий.
Ранее власти Крыма завили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
из-за атак беспилотников.
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