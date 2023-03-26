https://crimea.ria.ru/20230326/ataka-na-tulskuyu-oblast-bespilotnikom-tu-141---zayavlenie-minoborony-1127781636.html

Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область

Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Это был украинский беспилотник - МО РФ об атаке на Тульскую область

Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21",... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T21:00

2023-03-26T21:00

2023-03-26T21:10

тульская область

беспилотник (дрон)

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в воскресенье в Минобороны России.Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы "С-300", "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечивает надежное прикрытие с данного направления.В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.Сейчас на месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.В результате падения и взрыва БПЛА частично пострадали три жилых дома и хозяйственные постройки. Три человека получили осколочные ранения.На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населению и инфраструктуры нет.По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.9 марта в Тульской области также упал неопознанный беспилотник, никто не пострадал. По данным комитета по региональной безопасности, он рухнул в поле вдали от жилых домов.Затем последовала атака беспилотников на объекты в Крыму.Атака на Джанкой20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Также пострадал учебный корпус и общежитие джанкойского техникума.Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.Жители Джанкоя на следующий день после атаки приступили к восстановлению поврежденных построек. Чиновники произвели осмотр территорий, людям пообещали компенсацию ущерба. Как живет Джанкой после попытки беспилотной атаки ВСУ, читайте в репортаже РИА Новости Крым.Дроны над СевастополемУтром 22 марта Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. В общей сложности уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также по воздушной цели отработала ПВО. Люди и военные корабли не пострадали, однако оказались повреждены здания.Позже выяснилось, что два из трех беспилотников сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить их к государственным наградам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тульской области произошел взрыв – что известноУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, беспилотник (дрон), министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости