https://crimea.ria.ru/20230326/chislo-postradavshikh-ot-drona-s-boepripasom-v-tulskoy-oblasti-vyroslo-1127781098.html

Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло

Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло

Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T17:56

2023-03-26T17:56

2023-03-26T17:56

тульская область

беспилотник (дрон)

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.По данным минздрава, медики госпитализировали пострадавшую от осколочных ранений женщину. Второму пострадавшему помощь оказана на месте.Взрыв в Киреевске прогремел на улице Дорожников 29 в воскресенье.В результате взрыва частично пострадали три жилых дома и хозяйственные постройки. Причиной произошедшего назвали падение беспилотника с боеприпасом.На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населению и инфраструктуры нет.По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тульской области произошел взрыв – что известно У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

тульская область

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2023

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тульская область, беспилотник (дрон), происшествия, общество, новости