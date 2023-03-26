https://crimea.ria.ru/20230326/chislo-postradavshikh-ot-drona-s-boepripasom-v-tulskoy-oblasti-vyroslo-1127781098.html
Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло
Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло
Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T17:56
2023-03-26T17:56
2023-03-26T17:56
тульская область
беспилотник (дрон)
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.По данным минздрава, медики госпитализировали пострадавшую от осколочных ранений женщину. Второму пострадавшему помощь оказана на месте.Взрыв в Киреевске прогремел на улице Дорожников 29 в воскресенье.В результате взрыва частично пострадали три жилых дома и хозяйственные постройки. Причиной произошедшего назвали падение беспилотника с боеприпасом.На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населению и инфраструктуры нет.По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Тульской области произошел взрыв – что известно У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
тульская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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тульская область, беспилотник (дрон), происшествия, общество, новости
Число пострадавших от дрона с боеприпасом в Тульской области выросло
В Тульской области упал беспилотник - число пострадавших от взрыва выросло до трех
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате взрыва в Киреевске под Тулой выросло до трех, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
По данным минздрава, медики госпитализировали пострадавшую от осколочных ранений женщину. Второму пострадавшему помощь оказана на месте.
"Одному пострадавшему оказана помощь на месте. Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Взрыв в Киреевске прогремел
на улице Дорожников 29 в воскресенье.
В результате взрыва частично пострадали три жилых дома и хозяйственные постройки. Причиной произошедшего назвали падение беспилотника с боеприпасом.
На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Угрозы безопасности населению и инфраструктуры нет.
По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск
выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.
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