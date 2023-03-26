https://crimea.ria.ru/20230326/v-tulskoy-oblasti-proizoshel-vzryv--chto-izvestno-1127780401.html
В Тульской области произошел взрыв – что известно
В Тульской области произошел взрыв – что известно - РИА Новости Крым, 26.03.2023
В Тульской области произошел взрыв – что известно
В Киреевске Тульской области произошел взрыв, источник неизвестен. Пострадали три жилых дома. Два человека получили осколочные ранения. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T16:34
2023-03-26T16:34
2023-03-26T17:32
беспилотник (дрон)
тульская область
происшествия
общество
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Киреевске Тульской области произошел взрыв, источник неизвестен. Пострадали три жилых дома. Два человека получили осколочные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы района.Как отметили местные власти, на месте ЧП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.В свою очередь, комитет по региональной безопасности подчеркнул, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва в Кириеевске Тульской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах19 марта в Тульской области также упал неопознанный беспилотник, никто не пострадал. По данным комитета по региональной безопасности, он рухнул в поле вдали от жилых домов.Затем последовала атака беспилотников на объекты в Крыму.Атака на Джанкой20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Также пострадал учебный корпус и общежитие джанкойского техникума.Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.В пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что в результате атаки беспилотников в Джанкое были уничтожены "российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге". По мнению экспертов, такое заявление – дезинформация, поскольку транспортировка морских ракет сухопутным путем через перешеек была бы со стороны Вооруженных сил РФ логистическим безумием.Жители Джанкоя на следующий день после атаки приступили к восстановлению поврежденных построек. Чиновники произвели осмотр территорий, людям пообещали компенсацию ущерба. Как живет Джанкой после попытки беспилотной атаки ВСУ, читайте в репортаже РИА Новости Крым.Дроны над СевастополемУтром 22 марта Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. В общей сложности уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также по воздушной цели отработала ПВО. Люди и военные корабли не пострадали, однако оказались повреждены здания.Позже выяснилось, что два из трех беспилотников сбили девушки-военнослужащие. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоАтака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
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беспилотник (дрон), тульская область, происшествия, общество, взрыв
В Тульской области произошел взрыв – что известно
В Тульской области произошел взрыв: есть пострадавшие
16:34 26.03.2023 (обновлено: 17:32 26.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В Киреевске Тульской области произошел взрыв, источник неизвестен. Пострадали три жилых дома. Два человека получили осколочные ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы района.
"Взрыв прозвучал в 15:19, двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая (помощь – ред.) на месте. Есть воронка. Этот взрыв был в черте города - на улице Дорожников, 29", - сказала собеседница агентства.
Как отметили местные власти, на месте ЧП работают оперативные службы, обстоятельства случившегося устанавливаются.
В свою очередь, комитет по региональной безопасности подчеркнул, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
По поручению губернатора региона Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия.
Беспилотник с боеприпасом, предварительно, стал причиной взрыва в Кириеевске Тульской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах
19 марта в Тульской области также упал неопознанный беспилотник, никто не пострадал. По данным комитета по региональной безопасности, он рухнул в поле вдали от жилых домов.
Затем последовала атака беспилотников на объекты в Крыму.
20 марта, поздно вечером в районе Джанкоя на севере Крыма по воздушным целям сработали системы ПВО. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что обломки сбитых дронов упали и повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Также пострадал учебный корпус и общежитие джанкойского техникума.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты
и, помимо взрывчатки, были начинены шрапнелью.
В пресс-службе ГУР Минобороны Украины заявили, что в результате атаки беспилотников в Джанкое были уничтожены "российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге". По мнению экспертов, такое заявление – дезинформация
, поскольку транспортировка морских ракет сухопутным путем через перешеек была бы со стороны Вооруженных сил РФ логистическим безумием.
Жители Джанкоя на следующий день после атаки приступили к восстановлению поврежденных построек. Чиновники произвели осмотр территорий, людям пообещали компенсацию ущерба. Как живет Джанкой после попытки беспилотной атаки ВСУ, читайте в репортаже РИА Новости Крым
.
Утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
. В общей сложности уничтожено три объекта, пытавшихся проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. Также по воздушной цели отработала ПВО. Люди и военные корабли не пострадали, однако оказались повреждены здания.
Позже выяснилось, что два из трех беспилотников сбили девушки-военнослужащие
. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил представить к государственным наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника старшего матроса контрактной службы Фалееву Марину Александровну и главного старшину Целуйко Татьяну Витальевну.
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