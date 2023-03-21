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Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T08:06
2023-03-21T08:06
2023-03-21T08:43
джанкой
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сергей аксенов
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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.Крючков также опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их осколков.По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.Также Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги.Системы ПВО сработали в Джанкое поздно вечером 20 марта. Обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. На место происшествия выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях. После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
https://crimea.ria.ru/20230320/na-severe-kryma-srabotala-sistema-pvo-odin-chelovek-ranen--1127664651.html
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Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
Советник Аксенова: железная дорога в Джанкое не повреждена, занятия в техникуме отменены
08:06 21.03.2023 (обновлено: 08:43 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, сообщает советник главы Крыма Олег Крючков.
"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель - хотели отомстить крымчанам за их выбор", - написал Крючков в телеграм-канале.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.
Крючков также опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их осколков.
По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.
Также Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги.
"Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", – написал Крючков в телеграм-канале.
Системы ПВО сработали в Джанкое поздно вечером 20 марта. Обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. На место происшествия выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму.
Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
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