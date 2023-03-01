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Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T14:01
2023-03-01T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Жертв и разрушений на земле нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета, не достигнув целей. Читайте также на РИА Новости Крым: Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
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Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

Минобороны: предотвращена попытка ВСУ массированной атаки беспилотников на объекты Крыма

14:01 01.03.2023 (обновлено: 14:09 01.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Жертв и разрушений на земле нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Накануне российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета, не достигнув целей.
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