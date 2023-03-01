https://crimea.ria.ru/20230301/massirovanna-ataka-bespilotnikov-na-krym-otbita---minoborony-1127283403.html

Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T14:01

2023-03-01T14:01

2023-03-01T14:09

беспилотник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Жертв и разрушений на земле нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета, не достигнув целей. Читайте также на РИА Новости Крым: Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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