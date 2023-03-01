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Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T14:01
2023-03-01T14:01
2023-03-01T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российские силы за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Жертв и разрушений на земле нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Кроме того, за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Накануне российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета, не достигнув целей. Читайте также на РИА Новости Крым: Атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбита Новые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
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Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
Минобороны: предотвращена попытка ВСУ массированной атаки беспилотников на объекты Крыма
14:01 01.03.2023 (обновлено: 14:09 01.03.2023)