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Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T13:44
2023-02-28T13:59
министерство обороны рф
беспилотник
краснодарский край
республика адыгея
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета."Один из них упал в поле. Другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - проинформировали в Минобороны.Атака беспилотниковВ ночь на вторник в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Марат Кумпилов. Жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы. На месте работает следственно-оперативная группа.Также беспилотник был замечен в районе нефтебазы в Туапсе, где в ночь на вторник произошел пожар. К этому времени он ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают.Еще один дрон был сбит Вооруженными силами России над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Также инцидент произошел ночью в Белгороде. Там были найдены обломки трех БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших. В отдельных домах выбиты окна, незначительно повреждены автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Адыгее упал неустановленный летательный аппаратНочной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникНебо над Санкт-Петербургом открыто
https://crimea.ria.ru/20230228/pod-bryanskom-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-chto-izvestno-1127244044.html
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министерство обороны рф, беспилотник, краснодарский край, республика адыгея, происшествия, новости
Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее

Минобороны: российские военные сорвали атаку украинских беспилотников на Кубани и в Адыгее

13:44 28.02.2023 (обновлено: 13:59 28.02.2023)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России БПЛА были подавлены", - говорится в сообщении.
Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.
"Один из них упал в поле. Другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - проинформировали в Минобороны.
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Под Брянском сбит украинский беспилотник

Атака беспилотников

В ночь на вторник в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Марат Кумпилов. Жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы. На месте работает следственно-оперативная группа.
Также беспилотник был замечен в районе нефтебазы в Туапсе, где в ночь на вторник произошел пожар. К этому времени он ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают.
Еще один дрон был сбит Вооруженными силами России над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
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