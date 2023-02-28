Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
Минобороны: российские военные сорвали атаку украинских беспилотников на Кубани и в Адыгее
13:44 28.02.2023 (обновлено: 13:59 28.02.2023)
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России БПЛА были подавлены", - говорится в сообщении.
Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.
"Один из них упал в поле. Другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - проинформировали в Минобороны.
Атака беспилотников
В ночь на вторник в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Марат Кумпилов. Жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы. На месте работает следственно-оперативная группа.
Также беспилотник был замечен в районе нефтебазы в Туапсе, где в ночь на вторник произошел пожар. К этому времени он ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают.
Еще один дрон был сбит Вооруженными силами России над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Также инцидент произошел ночью в Белгороде. Там были найдены обломки трех БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших. В отдельных домах выбиты окна, незначительно повреждены автомобили.
Читайте также на РИА Новости Крым: