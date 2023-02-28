https://crimea.ria.ru/20230228/rossiyskie-voennye-otbili-ataku-bespilotnikov-vsu-na-kubani-i-v-adygee-1127253054.html

Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее

Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T13:44

2023-02-28T13:44

2023-02-28T13:59

министерство обороны рф

беспилотник

краснодарский край

республика адыгея

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета."Один из них упал в поле. Другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - проинформировали в Минобороны.Атака беспилотниковВ ночь на вторник в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат, сообщил глава республики Марат Кумпилов. Жертв и пострадавших нет, однако разрушены хозяйственные постройки животноводческой фермы. На месте работает следственно-оперативная группа.Также беспилотник был замечен в районе нефтебазы в Туапсе, где в ночь на вторник произошел пожар. К этому времени он ликвидирован. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара не связывают.Еще один дрон был сбит Вооруженными силами России над Брянской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над Суражским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Также инцидент произошел ночью в Белгороде. Там были найдены обломки трех БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших. В отдельных домах выбиты окна, незначительно повреждены автомобили.Читайте также на РИА Новости Крым:В Адыгее упал неустановленный летательный аппаратНочной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникНебо над Санкт-Петербургом открыто

https://crimea.ria.ru/20230228/pod-bryanskom-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-chto-izvestno-1127244044.html

https://crimea.ria.ru/20230227/na-belgorod-upali-tri-bespilotnika---chto-izvestno-1127242150.html

краснодарский край

республика адыгея

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник, краснодарский край, республика адыгея, происшествия, новости