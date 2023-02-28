https://crimea.ria.ru/20230228/nebo-nad-sankt-peterburgom-otkryto-1127250074.html

Небо над Санкт-Петербургом открыто

Небо над Санкт-Петербургом открыто - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Небо над Санкт-Петербургом открыто

Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято, аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T12:30

2023-02-28T12:30

2023-02-28T12:31

санкт-петербург

происшествия

россия

общество

новости

аэропорт "пулково"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято, аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Во вторник утром правительство Петербурга сообщило, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Предварительно, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов. Вместе с тем СМИ сообщили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта. "Ограничение снято", - подтвердил источник.Отправка и прием рейсов возобновлены.Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы ранее сообщало, что небо было закрыто из-за неизвестного объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникБез сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещенияВ Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, общество, новости, аэропорт "пулково"