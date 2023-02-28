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Небо над Санкт-Петербургом открыто - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Небо над Санкт-Петербургом открыто
Небо над Санкт-Петербургом открыто - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Небо над Санкт-Петербургом открыто
Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято, аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:30
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санкт-петербург
происшествия
россия
общество
новости
аэропорт "пулково"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято, аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.Во вторник утром правительство Петербурга сообщило, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Предварительно, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов. Вместе с тем СМИ сообщили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта. "Ограничение снято", - подтвердил источник.Отправка и прием рейсов возобновлены.Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы ранее сообщало, что небо было закрыто из-за неизвестного объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотникБез сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещенияВ Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, россия, общество, новости, аэропорт "пулково"
Небо над Санкт-Петербургом открыто

Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято - источник

12:30 28.02.2023 (обновлено: 12:31 28.02.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге снято, аэропорт Пулково возобновляет прием и отправку самолетов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Во вторник утром правительство Петербурга сообщило, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Предварительно, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов. Вместе с тем СМИ сообщили о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг петербургского аэропорта.
"Ограничение снято", - подтвердил источник.
Отправка и прием рейсов возобновлены.
Агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы ранее сообщало, что небо было закрыто из-за неизвестного объекта.
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