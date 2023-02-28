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Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:30
2023-02-28T10:49
краснодарский край
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в районе нефтебазы был замечен беспилотник.По данным МЧС, сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории базы поступило в 02:15 по московскому времени. В 02.30 спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров."В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ликвидации пожара были задействованы 32 спасателя и 11 единиц техники.РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат."(Беспилотник) был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Брянском сбит украинский беспилотникНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
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Новости
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краснодарский край, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник

РИА Новости: в районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе был замечем беспилотник

10:30 28.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара. Архивное фото
Тушение пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости Крым . ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в районе нефтебазы был замечен беспилотник.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории базы поступило в 02:15 по московскому времени. В 02.30 спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров.
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"В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы 32 спасателя и 11 единиц техники.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат.
"(Беспилотник) был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства.
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