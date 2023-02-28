https://crimea.ria.ru/20230228/nochnoy-pozhar-v-tuapse-v-rayone-neftebazy-byl-zamechen-bespilotnik-1127244842.html
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T10:30
2023-02-28T10:30
2023-02-28T10:49
краснодарский край
новости
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
беспилотник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121190674_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3ebb3d590132416937d657f6c2d72e70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в районе нефтебазы был замечен беспилотник.По данным МЧС, сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории базы поступило в 02:15 по московскому времени. В 02.30 спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров."В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ликвидации пожара были задействованы 32 спасателя и 11 единиц техники.РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат."(Беспилотник) был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Брянском сбит украинский беспилотникНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230223/artilleriya-i-bespilotniki-ukraina-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-pridnestrove-1127175934.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121190674_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cd48daa5018bbd91963d6dc946c26f20.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник
Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник
РИА Новости: в районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе был замечем беспилотник
10:30 28.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в районе нефтебазы был замечен беспилотник.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории базы поступило в 02:15 по московскому времени. В 02.30 спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров.
"В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы 32 спасателя и 11 единиц техники.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат.
"(Беспилотник) был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства.
Читайте также на РИА Новости Крым: