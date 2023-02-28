https://crimea.ria.ru/20230228/nochnoy-pozhar-v-tuapse-v-rayone-neftebazy-byl-zamechen-bespilotnik-1127244842.html

Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник

Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Ночной пожар в Туапсе: в районе нефтебазы был замечен беспилотник

Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T10:30

2023-02-28T10:30

2023-02-28T10:49

краснодарский край

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

беспилотник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Спасатели потушили пожар на площади 200 квадратных метров, который произошел в ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе, информирует главное управление МЧС по Краснодарскому краю. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, в районе нефтебазы был замечен беспилотник.По данным МЧС, сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории базы поступило в 02:15 по московскому времени. В 02.30 спасатели локализовали пожар на площади 200 квадратных метров."В 03:00 по московскому времени полная ликвидация пожара. Нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ликвидации пожара были задействованы 32 спасателя и 11 единиц техники.РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотный летательный аппарат."(Беспилотник) был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Брянском сбит украинский беспилотникНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230223/artilleriya-i-bespilotniki-ukraina-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-pridnestrove-1127175934.html

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник