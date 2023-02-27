https://crimea.ria.ru/20230227/na-belgorod-upali-tri-bespilotnika---chto-izvestno-1127242150.html

На Белгород упали три беспилотника - что известно

На Белгород упали три беспилотника - что известно - РИА Новости Крым, 27.02.2023

На Белгород упали три беспилотника - что известно

Обломки трех беспилотников были найдены на улицах Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T23:38

2023-02-27T23:38

2023-02-27T23:42

обстрелы белгородской области

белгород

вячеслав гладков

беспилотник

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Обломки трех беспилотников были найдены на улицах Белгорода. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Губернатор уточнил, что результате инцидентов пострадавших нет. При этом есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. На место происшествий выехали сотрудники спецслужб. Они уже занимаются ситуацией. Гладков также отметил, что поскольку находится в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия.В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удары по Белгородской, Курской и Брянской областям. Обошлось без жертв, однако повреждения получили жилые дома местных жителей.Так, в селе Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области осколками снаряда были выбиты окна и посечены заборы в восьми частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи.В Брянской области под артиллерийский обстрел попало село Зерново Суземского района. В результате загорелся жилой дом.Ранее ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области. В результате обстрелов один человек погиб и один ранен. Разрушенными оказались частные дома, поврежден газопровод и нарушено энергоснабжение.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атакуКурская область под обстрелом

https://crimea.ria.ru/20230227/armiya-rossii-unichtozhila-tsentr-radioelektronnoy-razvedki-pod-kievom-1127231954.html

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обстрелы белгородской области, белгород, вячеслав гладков, беспилотник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости