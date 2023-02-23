https://crimea.ria.ru/20230223/vsu-nanesli-udary-po-prigranichyu-rossii-pogibla-zhenschina-est-razrusheniya-1127171179.html

ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения

ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 23.02.2023

ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения

ВСУ вновь обстреливают приграничные районы России, погибла женщина, есть разрушения. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T18:42

2023-02-23T18:42

2023-02-23T18:42

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы курской области

курская область

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

роман старовойт

происшествия

сво

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреливают приграничные районы России, погибла женщина, есть разрушения.Так, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и один ранен в результате украинского обстрела села Борисовка.Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.Также под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. Но в результате шести прилетов есть существенные повреждения. В результате инцидента обесточена часть улиц поселка. Аварийные бригады на месте и приступают к ремонту, добавил он.ранее в четверг украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи.Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью

белгородская область

курская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, роман старовойт, происшествия, сво, россия