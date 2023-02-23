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ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 23.02.2023
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ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения
ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения - РИА Новости Крым, 23.02.2023
ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения
ВСУ вновь обстреливают приграничные районы России, погибла женщина, есть разрушения. РИА Новости Крым, 23.02.2023
2023-02-23T18:42
2023-02-23T18:42
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы курской области
курская область
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
роман старовойт
происшествия
сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреливают приграничные районы России, погибла женщина, есть разрушения.Так, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и один ранен в результате украинского обстрела села Борисовка.Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.Также под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. Но в результате шести прилетов есть существенные повреждения. В результате инцидента обесточена часть улиц поселка. Аварийные бригады на месте и приступают к ремонту, добавил он.ранее в четверг украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи.Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиТри ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
белгородская область
курская область
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы курской области, курская область, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, роман старовойт, происшествия, сво, россия
ВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения

ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области - есть погибшая и разрушения домов

18:42 23.02.2023
 
© Telegram Роман СтаровойтВСУ обстреливают Курскую область
ВСУ обстреливают Курскую область
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. ВСУ вновь обстреливают приграничные районы России, погибла женщина, есть разрушения.
Так, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один человек погиб и один ранен в результате украинского обстрела села Борисовка.
"Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая - женщина 1951 года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте"Ю - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.
Также под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. Но в результате шести прилетов есть существенные повреждения.
"Выбиты окна в детском саду "Сказка". В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесен десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов. Все жильцы обязательно получат помощь",- сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В результате инцидента обесточена часть улиц поселка. Аварийные бригады на месте и приступают к ремонту, добавил он.
ранее в четверг украинские войска обстреляли приграничное село Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены три жилых дома и линия электропередачи.
Накануне после украинского обстрела загорелся торговый центр в Шебекино. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.
После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы Курской областиКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковРоман СтаровойтПроисшествияСВОРоссия
 
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