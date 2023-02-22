https://crimea.ria.ru/20230222/chislo-ranenykh-v-rezultate-chp-v-shebekino-vyroslo-do-trekh-1127154968.html

Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех

Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех

Количество пострадавших в результате обстрела и пожара в торговом центре в Шебекино выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T18:14

2023-02-22T18:14

2023-02-22T18:14

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате обстрела и пожара в торговом центре в Шебекино выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. По предварительной информации, было двое пострадавших. Один мужчина с осколочными ранениями находился в крайне тяжелом состоянии, второй с контузией – в состоянии средней степени тяжести.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавшийВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, вячеслав гладков