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Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех
Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех
Количество пострадавших в результате обстрела и пожара в торговом центре в Шебекино выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T18:14
2023-02-22T18:14
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате обстрела и пожара в торговом центре в Шебекино выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. По предварительной информации, было двое пострадавших. Один мужчина с осколочными ранениями находился в крайне тяжелом состоянии, второй с контузией – в состоянии средней степени тяжести.После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино из-за обстрела загорелся торговый центр: есть пострадавшийВСУ снова бьют по Шебекино - что происходит после нового удараВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, вячеслав гладков
Число раненых в результате ЧП в Шебекино выросло до трех

Число раненых при обстреле и пожаре в торговом центре в Шебекино выросло до трех

18:14 22.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате обстрела и пожара в торговом центре в Шебекино выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Торговый центр в Шебекино загорелся в среду днем после обстрела ВСУ. По предварительной информации, было двое пострадавших. Один мужчина с осколочными ранениями находился в крайне тяжелом состоянии, второй с контузией – в состоянии средней степени тяжести.
"Третий пострадавший в Шебекино. Женщина с ранением нижних конечностей находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал Гладков в своем Telegram.
После начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В ней, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, указом президента Владимира Путина на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВячеслав Гладков
 
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