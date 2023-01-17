https://crimea.ria.ru/20230117/vsu-atakovali-kakhovku--dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-1126429706.html

ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены

ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 17.01.2023

ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены

Два человека погибли и еще двое получили минно-взрывные травмы в результате ночной атаки ВСУ на Каховку. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T13:09

2023-01-17T13:09

2023-01-17T13:09

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили минно-взрывные травмы в результате ночной атаки ВСУ на Каховку. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.Бригада скорой оказала экстренную помощь пострадавшим. С осколочными ранениями их госпитализировали. Врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшиеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво