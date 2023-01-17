https://crimea.ria.ru/20230117/vsu-atakovali-kakhovku--dva-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-1126429706.html
ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены - РИА Новости Крым, 17.01.2023
ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
Два человека погибли и еще двое получили минно-взрывные травмы в результате ночной атаки ВСУ на Каховку. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T13:09
2023-01-17T13:09
2023-01-17T13:09
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ad7c938352c62a82016a42d398825e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили минно-взрывные травмы в результате ночной атаки ВСУ на Каховку. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.Бригада скорой оказала экстренную помощь пострадавшим. С осколочными ранениями их госпитализировали. Врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшиеХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199711_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_09e18f6c012be686a77d1fc576226718.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво
ВСУ атаковали Каховку – два человека погибли и двое ранены
Украинские войска обстреляли Каховку: два человека погибли и двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили минно-взрывные травмы в результате ночной атаки ВСУ на Каховку. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.
"В Каховке вследствие ночного обстрела, к несчастью, погибли два мирных жителя. Еще двое гражданских, один из которых ребенок, получили минно-взрывные травмы", - говорится в сообщении.
Бригада скорой оказала экстренную помощь пострадавшим. С осколочными ранениями их госпитализировали. Врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Читайте также на РИА Новости Крым: