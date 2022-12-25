https://crimea.ria.ru/20221225/vsu-udarili-po-skladu-selitry-v-dnr-chto-izvestno-1126123625.html

Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно

Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно

В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Об этом заявил мэр города... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T16:05

2022-12-25T16:05

2022-12-25T16:08

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Об этом заявил мэр города Иван Приходько.По его информации, взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет."По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - указал он в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУПушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе

https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости