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Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Об этом заявил мэр города... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T16:05
2022-12-25T16:08
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Об этом заявил мэр города Иван Приходько.По его информации, взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет."По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - указал он в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке: что известно"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУПушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html
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донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно

Вооруженные силы Украины обстреляли склад селитры в Горловке в ДНР

16:05 25.12.2022 (обновлено: 16:08 25.12.2022)
 
© Telegram_канал мэра Горловки Ивана ПриходькоПоследствия удара ВСУ по складу селитры в Горловке ДНР
Последствия удара ВСУ по складу селитры в Горловке ДНР
© Telegram_канал мэра Горловки Ивана Приходько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
По его информации, взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет.
"По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", - указал он в своем Telegram-канале.
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Ранее в Минобороны сообщили, что на Донбассе была уничтожена польская артиллерийская установка "Краб" и три артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, российские войска нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников в ДНР под Артемовском.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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