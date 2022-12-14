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Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике
Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике
Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T09:08
2022-12-14T09:08
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
сво
украина
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Глава республики назвал эту сумму "достаточно серьезной" и заявил, что в ДНР фиксируют весь нанесенный киевским режимом ущерб."Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся", - добавил Пушилин.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.Признание Меркель прокомментировал президент РФ Владимир Путин, назвав его абсолютно неожиданным и разочаровывающим.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжениеСитуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактахНаступает переломный момент в освобождении ДНР – Пушилин
https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, сво, украина, общество, экономика
Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике

Пушилин: Украина за 8 лет нанесла ДНР ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей

09:08 14.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПушилин оценил ущерб ДНР от действий Украины
Пушилин оценил ущерб ДНР от действий Украины - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Представитель Донецкой Народной Республики в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть, если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года - 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы. Но здесь нужно учитывать еще и разрушенные предприятия, разрушенную инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры", - сказал он в интервью РИА Новости.
Глава республики назвал эту сумму "достаточно серьезной" и заявил, что в ДНР фиксируют весь нанесенный киевским режимом ущерб.
"Мы все считаем, все фиксируем, после победы разберемся", - добавил Пушилин.
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
03:48Радио "Спутник в Крыму"
Когда завершится освобождение Донбасса – прогноз эксперта
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.
С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.
Признание Меркель прокомментировал президент РФ Владимир Путин, назвав его абсолютно неожиданным и разочаровывающим.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. На них подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинСВОУкраинаОбществоЭкономика
 
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