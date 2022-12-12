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Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжение - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжение
Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжение - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжение
Власти Донецкой Народной Республики приняли решение о переводе максимального числа служащих и работников местных предприятий на дистанционный режим работы... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T15:42
2022-12-12T15:42
донецкая народная республика (днр)
сво
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
военное положение в новых регионах россии
денис пушилин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Власти Донецкой Народной Республики приняли решение о переводе максимального числа служащих и работников местных предприятий на дистанционный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Денис Пушилин, сообщает пресс-служба правительства ДНР. Снизить риски для людейОтмечается, что решение принято в связи с участившимися обстрелами населенных пунктов республики со стороны украинских боевиков."В целях обеспечения безопасности граждан органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям &lt;…&gt; рекомендовано незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.Исполнить незамедлительноКак уточнили в правительстве, дистанционный режим будет действовать до особого распоряжения. Главам местных администраций поручено немедленно довести информацию до руководителей учреждений и организаций. Это касается не только государственных предприятий, но и частных компаний, в том числе - индивидуальных предпринимателей.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации- Минские соглашения. Документ Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.Признание Меркель прокомментировал президент РФ Владимир Путин, назвав его абсолютно неожиданным и разочаровывающим.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактахРоссийские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МОВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html
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донецкая народная республика (днр), сво, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии, денис пушилин, общество
Донбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжение

Пушилин: предприятия Донбасса переведут сотрудников на дистанционный формат

15:42 12.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Власти Донецкой Народной Республики приняли решение о переводе максимального числа служащих и работников местных предприятий на дистанционный режим работы. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Денис Пушилин, сообщает пресс-служба правительства ДНР.
Снизить риски для людей
Отмечается, что решение принято в связи с участившимися обстрелами населенных пунктов республики со стороны украинских боевиков.
"В целях обеспечения безопасности граждан органам и местным администрациям Донецкой Народной Республики, предприятиям, учреждениям и организациям <…> рекомендовано незамедлительно осуществить перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы", - говорится в сообщении.
Исполнить незамедлительно
Как уточнили в правительстве, дистанционный режим будет действовать до особого распоряжения. Главам местных администраций поручено немедленно довести информацию до руководителей учреждений и организаций. Это касается не только государственных предприятий, но и частных компаний, в том числе - индивидуальных предпринимателей.
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ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации- Минские соглашения. Документ Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим уклонялся от их выполнения, регулярно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.
С началом СВО Минские соглашения фактически перестали существовать.
В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы "помочь Украине и дать ей время стать сильнее". По словам Меркель, все страны-подписанты Минских соглашений понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, но не решен. Она указала на то, что страны НАТО в этот период могли оказывать Киеву помощь в том объеме, который существует теперь.
Признание Меркель прокомментировал президент РФ Владимир Путин, назвав его абсолютно неожиданным и разочаровывающим.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)СВОНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Военное положение в новых регионах РоссииДенис ПушилинОбщество
 
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