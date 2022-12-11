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Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО
Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО
Российские войска в течение суток продолжили наступление на Красно-Лиманском направлении в Донбассе и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T14:09
2022-12-11T14:09
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток продолжили наступление на Красно-Лиманском направлении в Донбассе и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.Все контратаки отраженыПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами трех штурмовых групп и бронетехники попытался контратаковать в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики (ЛНР). Российские войска отразили все контратаки противника и отбросили украинских военных на исходные позиции. Уничтожено до 65 боевиков, боевая бронированная машина и два пикапа.Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.Обстановка на других направленияхНа Купянском направлении российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военных, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.На Донецком направлении российские войска вели наступление, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 боевиков, две бронированные машины и три пикапа.На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии российские войска нанесли поражение противнику. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, одна БМП, две боевые бронированные машины и два пикапа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактахНаступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемниковПутин оценил ход спецоперации на Украине
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Российские войска заняли более выгодные рубежи в Донбассе – МО

МО: ВС России продолжили наступление в Донбассе и заняты более выгодные рубежи и позиции

14:09 11.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток продолжили наступление на Красно-Лиманском направлении в Донбассе и заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
Все контратаки отражены
"На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами трех штурмовых групп и бронетехники попытался контратаковать в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики (ЛНР). Российские войска отразили все контратаки противника и отбросили украинских военных на исходные позиции. Уничтожено до 65 боевиков, боевая бронированная машина и два пикапа.
Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.
Обстановка на других направлениях
На Купянском направлении российские артиллеристы нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военных, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.
На Донецком направлении российские войска вели наступление, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 боевиков, две бронированные машины и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии российские войска нанесли поражение противнику. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, одна БМП, две боевые бронированные машины и два пикапа.
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