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Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников
Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников
Вооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T13:50
2022-12-10T14:17
сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников контратаковать населенные пункты в ЛНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи", - сказано в сообщении.Уточняется, что ВСУ с иностранными наемниками попытались пробиться к населенным пунктам Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, но контратаки были подавлены российским военными. "Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля", - уточнили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2 647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7 049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 534 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за ДонбассУничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНРПутин оценил ход спецоперации на Украине
https://crimea.ria.ru/20221210/v-oon-pointeresovalis-kto-na-samom-dele-protivostoit-rossii-na-ukraine-1125792646.html
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сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, иностранные наемники всу
Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников

При наступлении в ЛНР российские войска разбили контратаки ВСУ и иностранных наемников

13:50 10.12.2022 (обновлено: 14:17 10.12.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников контратаковать населенные пункты в ЛНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи", - сказано в сообщении.
Уточняется, что ВСУ с иностранными наемниками попытались пробиться к населенным пунктам Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, но контратаки были подавлены российским военными.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
12:26
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"Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля", - уточнили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2 647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7 049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 534 единицы специальной военной автомобильной техники.
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СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииИностранные наемники ВСУ
 
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