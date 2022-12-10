https://crimea.ria.ru/20221210/nastuplenie-vs-rossii-v-lnr-vygodnye-rubezhi-i-sorvannye-kontrataki-vsu-1125793582.html

Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников

Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников

Вооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T13:50

2022-12-10T13:50

2022-12-10T14:17

сво

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России заняли выгодные позиции при наступлении на Красно-Лиманском направлении, а также сорвали попытки ВСУ и иностранных наемников контратаковать населенные пункты в ЛНР. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи", - сказано в сообщении.Уточняется, что ВСУ с иностранными наемниками попытались пробиться к населенным пунктам Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, но контратаки были подавлены российским военными. "Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля", - уточнили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2 647 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7 049 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 672 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 534 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за ДонбассУничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНРПутин оценил ход спецоперации на Украине

https://crimea.ria.ru/20221210/v-oon-pointeresovalis-kto-na-samom-dele-protivostoit-rossii-na-ukraine-1125792646.html

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, иностранные наемники всу