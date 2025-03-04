https://crimea.ria.ru/20250304/bolee-100-mln-rubley-napravyat-na-likvidatsiyu-chs-v-kerchenskom-prolive-1144631030.html

Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе

Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе

Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T10:00

2025-03-04T10:00

2025-03-04T10:00

крым

новости крыма

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143419059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_02704c856f2d45d1b5caa5aa06dfd4ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.Средства направят Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Закупят не менее 12 километров боновых заграждений и порядка 30 тонн биосорбента.До этого на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий правительством было выделено 1,5 млрд рублей.Как сообщалось, ранее в Анапе на мысе Джемете ученые начали испытывать уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию СевастополяВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряМазут со дна Черного моря стали собирать новым способом

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, правительство россии