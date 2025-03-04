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Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T10:00
2025-03-04T10:00
2025-03-04T10:00
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новости крыма
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.Средства направят Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Закупят не менее 12 километров боновых заграждений и порядка 30 тонн биосорбента.До этого на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжных территорий правительством было выделено 1,5 млрд рублей.Как сообщалось, ранее в Анапе на мысе Джемете ученые начали испытывать уникальную технологию – аэрощуп, разработанный в Томском государственном университете. Его планируют применять для уборки мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазы в преддверии сезона начали проверять акваторию СевастополяВ Анапе водолазы вручную перекапывают дно Черного моряМазут со дна Черного моря стали собирать новым способом
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крым, новости крыма, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, правительство россии
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
Правительство направило еще 104 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС в Черном море