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Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США
Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США
Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию в связи с очередным повышением американских пошлин на свои товары, а также внес 15 компаний... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T09:07
2025-03-04T09:07
китай
сша
вто (всемирная торговая организация)
политика
новости
внешняя торговля
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию в связи с очередным повышением американских пошлин на свои товары, а также внес 15 компаний Соединенных Штатов в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие заявления, опубликованные на сайте министерства коммерции КНР.Так, сообщается, что Китай задействовал механизм разрешения споров ВТО из-за увеличения Штатами пошлин на товары из КНР.В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что односторонние тарифные меры Америки нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и США.Кроме того, сообщается, что Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения для защиты нацбезопасности.Согласно тексту заявления китайского министерства, меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения компаниям из приведенного списка, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.В Министерстве финансов КНР уже сообщили, что Китай с 10 марта введет дополнительные пошлины на товары из США.Это будут 15%-е пошлины на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, а также 10%-е на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.Ранее стало известно, что импортные пошлины на товары из Китая в США с 4 марта увеличены с 10% до 20%. Согласно указу Трампа, такие меры приняты "из-за неспособности Пекина сдерживать поток из КНР в Соединенные Штаты синтетических опиоидов, включая фентанил, что представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки".США ввели дополнительные тарифы на продукцию из Китая, а также 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в феврале, предупредив, что с китайской продукции дополнительные тарифы начнут снимать с 4 марта.Прежние тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины СШАСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет пошатнуть позицию Китая – эксперт о введении пошлин СШАСША готовятся смягчить антироссийские санкции – СМИСША закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины
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китай, сша, вто (всемирная торговая организация), политика, новости, внешняя торговля, пошлина
Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США

Китай подал иск в ВТО из-за пошлин США и вводит ответные меры на ввоз американских товаров

09:07 04.03.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Всемирной торговой организации (ВТО).
Флаг Всемирной торговой организации (ВТО). - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию в связи с очередным повышением американских пошлин на свои товары, а также внес 15 компаний Соединенных Штатов в список экспортного контроля товаров двойного назначения в целях защиты нацбезопасности. ОБ этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие заявления, опубликованные на сайте министерства коммерции КНР.
Так, сообщается, что Китай задействовал механизм разрешения споров ВТО из-за увеличения Штатами пошлин на товары из КНР.
"Китай подал иск против США в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с последним повышением пошлин Соединенными Штатами", – говорится в заявлении.
В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что односторонние тарифные меры Америки нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и США.
Кроме того, сообщается, что Китай внес 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения для защиты нацбезопасности.
Согласно тексту заявления китайского министерства, меры контроля предусматривают запрет экспорта товаров двойного назначения компаниям из приведенного списка, а любая соответствующая экспортная деятельность, осуществляемая в настоящее время, должна быть немедленно прекращена.
В Министерстве финансов КНР уже сообщили, что Китай с 10 марта введет дополнительные пошлины на товары из США.
"С 10 марта 2025 года дополнительные пошлины будут введены на некоторые импортируемые из США товары", – говорится в заявлении.
Это будут 15%-е пошлины на мясо курицы, пшеницу и кукурузу, а также 10%-е на свинину, говядину, фрукты, овощи и молочные продукты.
Ранее стало известно, что импортные пошлины на товары из Китая в США с 4 марта увеличены с 10% до 20%. Согласно указу Трампа, такие меры приняты "из-за неспособности Пекина сдерживать поток из КНР в Соединенные Штаты синтетических опиоидов, включая фентанил, что представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки".
США ввели дополнительные тарифы на продукцию из Китая, а также 25%-е пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Соответствующий указ Дональд Трамп подписал в феврале, предупредив, что с китайской продукции дополнительные тарифы начнут снимать с 4 марта.
Прежние тарифы в размере 10% на импорт из Китая вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. Китай, Мексика и Канада заявили об ответных мерах на пошлины США
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