https://crimea.ria.ru/20250304/na-altae-zastrelili-glavu-rayona-na-vykhode-iz-kafe-1144641903.html

На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе

На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе - РИА Новости Крым, 04.03.2025

На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе

В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T12:35

2025-03-04T12:35

2025-03-04T12:35

алтайский край

республика алтай

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

оружие

убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщает Следком России.Подозреваемый задержан – им оказался местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями устанавливаются обстоятельства и мотив совершенного преступления.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на негоСуд назначил дату рассмотрения дела о покушении на АксеноваАрест исполнителю убийства Кириллова продлили

алтайский край

республика алтай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, республика алтай, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), оружие, убийство