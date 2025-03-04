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На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе
На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе - РИА Новости Крым, 04.03.2025
На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе
В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщает Следком России. РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T12:35
2025-03-04T12:35
2025-03-04T12:35
алтайский край
республика алтай
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко, сообщает Следком России.Подозреваемый задержан – им оказался местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями устанавливаются обстоятельства и мотив совершенного преступления.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на негоСуд назначил дату рассмотрения дела о покушении на АксеноваАрест исполнителю убийства Кириллова продлили
алтайский край
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2025
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алтайский край, республика алтай, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), оружие, убийство
На Алтае застрелили главу района на выходе из кафе
В Алтайском крае убит глава Завьяловского района Николай Онищенко – Следком РФ