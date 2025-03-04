https://crimea.ria.ru/20250304/azovskoe-more-stanovitsya-solonee---chego-ozhidayut-gidrologi-1144636182.html

Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи

Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи

Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T11:09

2025-03-04T11:09

2025-03-04T11:09

азовское море

черное море

новости

рыбный промысел в крыму

природа

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные гидрологов за более чем полувековой период исследований.По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями, стремительным ростом испарений, объем которых превысил объемы материкового стока реки Дон. Также специалисты отмечают незначительное уменьшение атмосферных осадков.При сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле), прогнозируют гидрологи.Кроме того, наступление гидрологической весны в Азовском море фиксируют на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта. Потепление климата привело к изменению ледового режима: за последние четверть века период ледостава сократился, в отдельные годы море вообще не замерзает. В то же время специалисты отмечают рост вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как "ледовое цунами", которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыВ Азовское море вернулись русский осетр и белугаНа Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции

азовское море

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, черное море, новости, рыбный промысел в крыму, природа, климат