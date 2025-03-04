Рейтинг@Mail.ru
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250304/azovskoe-more-stanovitsya-solonee---chego-ozhidayut-gidrologi-1144636182.html
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T11:09
2025-03-04T11:09
азовское море
черное море
новости
рыбный промысел в крыму
природа
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_0:49:966:592_1920x0_80_0_0_adffb2791c3ebcbadd3128e67e283886.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные гидрологов за более чем полувековой период исследований.По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями, стремительным ростом испарений, объем которых превысил объемы материкового стока реки Дон. Также специалисты отмечают незначительное уменьшение атмосферных осадков.При сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле), прогнозируют гидрологи.Кроме того, наступление гидрологической весны в Азовском море фиксируют на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта. Потепление климата привело к изменению ледового режима: за последние четверть века период ледостава сократился, в отдельные годы море вообще не замерзает. В то же время специалисты отмечают рост вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как "ледовое цунами", которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыВ Азовское море вернулись русский осетр и белугаНа Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_57:0:910:640_1920x0_80_0_0_f4ebc10fadb4d24a166abd4ca02e12e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, черное море, новости, рыбный промысел в крыму, природа, климат
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи

Азовское море может сравняться по солености с Черным - ученые

11:09 04.03.2025
 
© © РИА Новости / Сергей МальгавкоГенеральские пляжи
Генеральские пляжи
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные гидрологов за более чем полувековой период исследований.
"В результате климатических изменений и воздействия антропогенных факторов растет уровень солености в Азовском море. В 2024 году средневзвешенная соленость моря составляла 14,65 промилле, а в пространственном распределении солености акватория собственно моря была занята водами с показателем близким к 15 промилле", - сказано в сообщении.
По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями, стремительным ростом испарений, объем которых превысил объемы материкового стока реки Дон. Также специалисты отмечают незначительное уменьшение атмосферных осадков.
При сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле), прогнозируют гидрологи.
Кроме того, наступление гидрологической весны в Азовском море фиксируют на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта. Потепление климата привело к изменению ледового режима: за последние четверть века период ледостава сократился, в отдельные годы море вообще не замерзает. В то же время специалисты отмечают рост вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как "ледовое цунами", которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года.

"В связи с этим исключительно важным обстоятельством в будущем представляется своевременная адаптация рыбохозяйственного комплекса к происходящим климатическим и антропогенным преобразованиям с сохранением возможности приумножения рыбохозяйственного потенциала Азово-Черноморского бассейна", - подчеркивают специалисты.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флот
В Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсы
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
 
Азовское мореЧерное мореНовостиРыбный промысел в КрымуПриродаКлимат
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:09Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
10:46Глава Симферополя оценил работу коммунальщиков в февральские снегопады
10:27Стало известно о состоянии возвращенных с Украины жителей Курской области
10:00Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
09:56Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
09:47Впереди – введение в строй: директор аэропорта Симферополя о новой полосе
09:34Рост ОРВИ в России: более 1300 школ закрыты на карантин
09:21В Евпатории слышна стрельба
09:13В аэропорту Симферополя построили новую взлетно-посадочную полосу
09:07Торговая война: Китай подал иск в ВТО и ввел пошлины на товары из США
08:43Что угрожает США после скандала Трампа с Зеленским в Белом доме – мнение
08:20ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
08:08Крым и Москву свяжет еще один поезд – он будет ходить до Феодосии
07:43"Отменить пошлины немедленно": Китай обвинил США в нарушении правил ВТО
07:27Украинские беспилотники ночью атаковали шесть регионов России
07:07В Симферополе на день перекроют одну из центральных улиц – схема
06:33Зеленский назначил Залужного на новую должность
06:04Пожары после атаки беспилотников на Ростовскую область потушили
05:43США приостанавливают военную помощь Украине
00:01Что принесут в Крым атлантические воздушные массы: погода во вторник
Лента новостейМолния