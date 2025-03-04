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Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T11:09
2025-03-04T11:09
2025-03-04T11:09
азовское море
черное море
новости
рыбный промысел в крыму
природа
климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные гидрологов за более чем полувековой период исследований.По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями, стремительным ростом испарений, объем которых превысил объемы материкового стока реки Дон. Также специалисты отмечают незначительное уменьшение атмосферных осадков.При сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле), прогнозируют гидрологи.Кроме того, наступление гидрологической весны в Азовском море фиксируют на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта. Потепление климата привело к изменению ледового режима: за последние четверть века период ледостава сократился, в отдельные годы море вообще не замерзает. В то же время специалисты отмечают рост вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как "ледовое цунами", которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотВ Азово-Черноморском бассейне увеличился вылов хамсыВ Азовское море вернулись русский осетр и белугаНа Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
азовское море
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РИА Новости Крым
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азовское море, черное море, новости, рыбный промысел в крыму, природа, климат
Азовское море становится солонее - чего ожидают гидрологи
Азовское море может сравняться по солености с Черным - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Азовское море за пять лет может сравняться по солености с Черным, и это неизбежно отразится на рыбохозяйственном комплексе. Об этом предупреждают в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии со ссылкой на данные гидрологов за более чем полувековой период исследований.
"В результате климатических изменений и воздействия антропогенных факторов растет уровень солености в Азовском море. В 2024 году средневзвешенная соленость моря составляла 14,65 промилле, а в пространственном распределении солености акватория собственно моря была занята водами с показателем близким к 15 промилле", - сказано в сообщении.
По мнению ученых, это связано с климатическими изменениями, стремительным ростом испарений, объем которых превысил объемы материкового стока реки Дон. Также специалисты отмечают незначительное уменьшение атмосферных осадков.
При сохранении такой тенденции к 2030 году в Азовском море будут установлены рекордные значения солености, близкие к значениям поверхностных вод Черного моря (17-18 промилле), прогнозируют гидрологи.
Кроме того, наступление гидрологической весны в Азовском море фиксируют на 10-14 дней раньше обычного, примерно 19 марта. Потепление климата привело к изменению ледового режима: за последние четверть века период ледостава сократился, в отдельные годы море вообще не замерзает. В то же время специалисты отмечают рост вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как "ледовое цунами", которое произошло в районе Таганрога в феврале 2025 года
.
"В связи с этим исключительно важным обстоятельством в будущем представляется своевременная адаптация рыбохозяйственного комплекса к происходящим климатическим и антропогенным преобразованиям с сохранением возможности приумножения рыбохозяйственного потенциала Азово-Черноморского бассейна", - подчеркивают специалисты.
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