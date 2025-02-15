Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
Пляж в Таганроге завалило льдом из-за шторма
20:22 15.02.2025 (обновлено: 20:23 15.02.2025)
© Светлана КамбуловаЛедяной шторм в Таганроге
© Светлана Камбулова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Центральный пляж Таганрога поврежден ледяным штормом. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Центральный пляж вновь под ударом стихии. Из-за своего расположения он часто сталкивается с природными катаклизмами. В этот раз причиной разрушения пляжной инфраструктуры стал ледяной шторм. Лед, который из-за нагонных явлений выходит на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину", - написала она в своем ТГ-канале.
Специалисты прогнозируют продолжение неблагоприятной погоды.
© Светлана КамбуловаЛедяной шторм в Таганроге
© Светлана Камбулова
Ледяной шторм в Таганроге
"Восстановление пляжной инфраструктуры планируем провести сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - уточнила мэр.
И напомнила, что, учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед Таганрогского залива.
И напомнила, что, учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед Таганрогского залива.
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