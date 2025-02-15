https://crimea.ria.ru/20250215/ledyanoy-shtorm-razrushil-plyazh-v-taganroge-1144216049.html

Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге

Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге

Центральный пляж Таганрога поврежден ледяным штормом. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 15.02.2025

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таганрог

светлана камбулова

новости

происшествия

азовское море

погода

пляжи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Центральный пляж Таганрога поврежден ледяным штормом. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.Специалисты прогнозируют продолжение неблагоприятной погоды."Восстановление пляжной инфраструктуры планируем провести сразу при наступлении благоприятных погодных условий", - уточнила мэр. И напомнила, что, учитывая нестабильное состояние ледового покрова, всем жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед Таганрогского залива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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таганрог

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, светлана камбулова, новости, происшествия, азовское море, погода, пляжи