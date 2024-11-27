Рейтинг@Mail.ru
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241127/v-azovskoe-more-vernulis-russkiy-osetr-i-beluga-1142154848.html
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T06:45
2024-11-27T06:45
азовское море
новости
рыболовство
рыба
азово-черноморский бассейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110120/87/1101208778_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_93e1adba228cfeb52173511fc94f5416.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Кроме русского осетра ученые фиксируют увеличение количества севрюги, в уловах отмечается и белуга. По данным специалистов, увеличивается не только количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. При том, что в 2011 – 2013 годах при проведении учетных траловых съемок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах.Восстановление запасов осетровых, по мнению ученых, связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами с тех пор, как Азовское мое стало внутренним морем России и попало под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.Во второй половине ХХ века на долю России приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб. При этом Азовское море занимало второе место после Каспийского. Вклад Азовского бассейна в общий мировой вылов осетровых рыб составлял более 5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукцииРыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублейПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
азовское море
азово-черноморский бассейн
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110120/87/1101208778_111:0:2048:1453_1920x0_80_0_0_3829e2e21e2136e68eee948878371a04.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азовское море, новости, рыболовство, рыба, азово-черноморский бассейн
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга

В Азовском море восстанавливается популяция осетровых

06:45 27.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

"За период с 2014 по 2023 год запас русского осетра вырос практически с нулевого уровня до величины более 2 тысяч тонн. При этом сформировалась многовозрастная структура популяции. В Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 см и массой более 18-24 кг", – сообщает пресс-служба.

Кроме русского осетра ученые фиксируют увеличение количества севрюги, в уловах отмечается и белуга. По данным специалистов, увеличивается не только количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. При том, что в 2011 – 2013 годах при проведении учетных траловых съемок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах.
Восстановление запасов осетровых, по мнению ученых, связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами с тех пор, как Азовское мое стало внутренним морем России и попало под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.

"Изменение правового статуса Азовского моря на внутреннее море Российской Федерации позволило реализовать научные рекомендации Азово-Черноморского филиала ВНИРО по восстановлению запасов осетровых рыб. Появились реальные предпосылки для увеличения промысловых запасов этих особо ценных видов рыб, что может стать уникальным мировым примером восстановления численности вида до биологически безопасного уровня", – считают эксперты.

Во второй половине ХХ века на долю России приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб. При этом Азовское море занимало второе место после Каспийского. Вклад Азовского бассейна в общий мировой вылов осетровых рыб составлял более 5%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукции
Рыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублей
Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
 
Азовское мореНовостиРыболовствоРыбаАзово-Черноморский бассейн
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта
08:38Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
08:24В Киеве гремят взрывы
08:0022 беспилотника уничтожили над шестью регионами России
07:43Запорожская область обесточена из-за повреждения линии электропередачи
07:37Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
07:10После Берлина и Рима теноры из Италии спелись с крымским оркестром
07:01Ситуация на дорогах и перевалах Крыма – оперативные данные
06:59Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу
06:45В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
06:2010 беспилотников сбиты над Ростовской областью
06:08Свободная таможенная зона в Крыму: как и для кого она работает
00:01Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
23:52Соглашение о прекращении огня в Ливане утвердили в Израиле
23:34При ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке ранены дети
22:43Удары ATACMS по России и ядерное оружие для Киева: главное за день
22:30Власти США мечтают о российском ядерном ударе по Украине – эксперт
22:03Произошло изменение политики: Киев может задействовать ATACMS – Пентагон
21:52Телефонные мошенники взялись за автовладельцев
Лента новостейМолния