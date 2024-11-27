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В Азовское море вернулись русский осетр и белуга

В Азовское море вернулись русский осетр и белуга - РИА Новости Крым, 27.11.2024

В Азовское море вернулись русский осетр и белуга

Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T06:45

2024-11-27T06:45

2024-11-27T06:45

азовское море

новости

рыболовство

рыба

азово-черноморский бассейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Кроме русского осетра ученые фиксируют увеличение количества севрюги, в уловах отмечается и белуга. По данным специалистов, увеличивается не только количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. При том, что в 2011 – 2013 годах при проведении учетных траловых съемок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах.Восстановление запасов осетровых, по мнению ученых, связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами с тех пор, как Азовское мое стало внутренним морем России и попало под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.Во второй половине ХХ века на долю России приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб. При этом Азовское море занимало второе место после Каспийского. Вклад Азовского бассейна в общий мировой вылов осетровых рыб составлял более 5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукцииРыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублейПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится

азовское море

азово-черноморский бассейн

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, рыболовство, рыба, азово-черноморский бассейн