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В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга - РИА Новости Крым, 27.11.2024
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T06:45
2024-11-27T06:45
2024-11-27T06:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Кроме русского осетра ученые фиксируют увеличение количества севрюги, в уловах отмечается и белуга. По данным специалистов, увеличивается не только количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. При том, что в 2011 – 2013 годах при проведении учетных траловых съемок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах.Восстановление запасов осетровых, по мнению ученых, связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами с тех пор, как Азовское мое стало внутренним морем России и попало под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.Во второй половине ХХ века на долю России приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб. При этом Азовское море занимало второе место после Каспийского. Вклад Азовского бассейна в общий мировой вылов осетровых рыб составлял более 5%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине создадут рыбный кластер мощностью 300 тысяч тонн продукцииРыболовецкие хозяйства Крыма получат 44 миллиона рублейПочему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
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азовское море, новости, рыболовство, рыба, азово-черноморский бассейн
В Азовское море вернулись русский осетр и белуга
В Азовском море восстанавливается популяция осетровых
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Популяция русского осетра в Азовском море за последние десять лет выросла почти с нуля до двух тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
"За период с 2014 по 2023 год запас русского осетра вырос практически с нулевого уровня до величины более 2 тысяч тонн. При этом сформировалась многовозрастная структура популяции. В Азовском море снова стали встречаться особи длиной более 150 см и массой более 18-24 кг", – сообщает пресс-служба.
Кроме русского осетра ученые фиксируют увеличение количества севрюги, в уловах отмечается и белуга. По данным специалистов, увеличивается не только количество осетровых рыб, но и расширяется их размерно-возрастной состав. При том, что в 2011 – 2013 годах при проведении учетных траловых съемок в Азовском море осетровые рыбы вообще перестали отмечаться в контрольных уловах.
Восстановление запасов осетровых, по мнению ученых, связано с усилением охраны водных биоресурсов Азовского моря и увеличением количества молоди осетровых рыб, выпускаемой рыбоводными заводами с тех пор, как Азовское мое стало внутренним морем России и попало под контроль российских рыбоохранных структур, что значительно сократило воздействие незаконного вылова.
"Изменение правового статуса Азовского моря на внутреннее море Российской Федерации позволило реализовать научные рекомендации Азово-Черноморского филиала ВНИРО по восстановлению запасов осетровых рыб. Появились реальные предпосылки для увеличения промысловых запасов этих особо ценных видов рыб, что может стать уникальным мировым примером восстановления численности вида до биологически безопасного уровня", – считают эксперты.
Во второй половине ХХ века на долю России приходилось свыше 90% мировых запасов и 80% уловов осетровых рыб. При этом Азовское море занимало второе место после Каспийского. Вклад Азовского бассейна в общий мировой вылов осетровых рыб составлял более 5%.
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