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Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится

Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится

Соленость азовского моря в ближайшее десятилетие начнет снижаться. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией водных биоресурсов отдела "Керченский"... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T21:05

2024-10-31T21:05

2024-10-31T21:05

азовское море

владислав шляхов

мнения

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Соленость азовского моря в ближайшее десятилетие начнет снижаться. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией водных биоресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" Владислав Шляхов. Его он выразил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста.По словам ученого из Керчи, такая ситуация продлится максимум еще десятилетие."Если обратиться к климатическим изменениям, которые происходят в нашем регионе с определенной цикличностью, то в ближайшие десять лет наши океанографы прогнозируют повышение водности рек, впадающих как в Черное море, так и в Азовское. С середины 2030 года, если эти прогнозы оправдаются и сухой цикл сменится влажным, соленость Азовского моря начнет падать", - сказал он.Ранее ученые заявляли, что дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. При этом замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос считает, что проблема осолонения постепенно нарастает, и ее решения пока не предвидится.Тогда же директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой"."Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моряКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причинаЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море

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азовское море, владислав шляхов, мнения, новости крыма, крым