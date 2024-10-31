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Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится
Соленость азовского моря в ближайшее десятилетие начнет снижаться. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией водных биоресурсов отдела "Керченский"... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T21:05
2024-10-31T21:05
азовское море
владислав шляхов
мнения
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Соленость азовского моря в ближайшее десятилетие начнет снижаться. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией водных биоресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" Владислав Шляхов. Его он выразил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста.По словам ученого из Керчи, такая ситуация продлится максимум еще десятилетие."Если обратиться к климатическим изменениям, которые происходят в нашем регионе с определенной цикличностью, то в ближайшие десять лет наши океанографы прогнозируют повышение водности рек, впадающих как в Черное море, так и в Азовское. С середины 2030 года, если эти прогнозы оправдаются и сухой цикл сменится влажным, соленость Азовского моря начнет падать", - сказал он.Ранее ученые заявляли, что дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. При этом замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос считает, что проблема осолонения постепенно нарастает, и ее решения пока не предвидится.Тогда же директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой"."Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В минприроды Херсонщины назвали главную проблему Азовского моряКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причинаЭкологический риск: как не допустить катастрофы в Азовском море
https://crimea.ria.ru/20241031/v-chernom-more-u-poberezhya-kryma-khotyat-vyraschivat-doradu-i-kalkana-1141513602.html
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азовское море, владислав шляхов, мнения, новости крыма, крым
Почему Азовское море стало слишком соленым и когда ситуация изменится

Ученые в ближайшие 10 лет прогнозируют снижение солености Азовского моря

21:05 31.10.2024
 
© Наталья ДремоваКараларские пляжи на Азовском море
Караларские пляжи на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Соленость азовского моря в ближайшее десятилетие начнет снижаться. Такого мнения придерживается заведующий лабораторией водных биоресурсов отдела "Керченский" Азово-Черноморского филиала "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии" Владислав Шляхов. Его он выразил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в ходе видеомоста.

"Соленость Азовскго моря зависит от стока рек, впадающих в него – Дон и Кубань. Сокращение стока Дона в первую очередь связано с тем, что сейчас мы находимся в засушливом периоде. Во вторых много пресноводного стока отнимает сельское хозяйство", - сказал он.

По словам ученого из Керчи, такая ситуация продлится максимум еще десятилетие.
"Если обратиться к климатическим изменениям, которые происходят в нашем регионе с определенной цикличностью, то в ближайшие десять лет наши океанографы прогнозируют повышение водности рек, впадающих как в Черное море, так и в Азовское. С середины 2030 года, если эти прогнозы оправдаются и сухой цикл сменится влажным, соленость Азовского моря начнет падать", - сказал он.
Ранее ученые заявляли, что дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. При этом замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос считает, что проблема осолонения постепенно нарастает, и ее решения пока не предвидится.
Тогда же директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой".
"Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.
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