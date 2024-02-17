https://crimea.ria.ru/20240217/chem-opasno-povyshenie-solenosti-azovskogo-morya--mnenie-1135003556.html
Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение
Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение
Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-17T07:01
2024-02-17T07:01
2024-02-16T23:22
азовское море
мги ран
экология
крым
антон георга-копулос
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959325_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5a91c66e4a62e514f8333d284cd04813.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым предупредили руководители Морского гидрофизического института РАН.Как пояснил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, мониторингом уровня осолонения Азовского моря занимаются ученые Гидрофиза и Южного научного центра в Ростове-на-Дону."Проблема осолонения связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает. А решения пока не предвидится", – сказал Георга-Копулос.В свою очередь директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой"."Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах. Если ситуация не изменится, то "привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут". Произойдет "замена на черноморскую рыбу", резюмировал он.Ранее научный сотрудник Института биологии южных морей Дмитрий Куцын сообщил о существенном уменьшении размеров особей таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в февралеКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина
азовское море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123959325_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b8c479045eb3d0bac411e6c98df9f310.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, мги ран, экология, крым, антон георга-копулос, новости, новости крыма, видео
Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение
Привычные для Азовского моря биоресурсы могут исчезнуть из-за повышения солености воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
предупредили руководители Морского гидрофизического института РАН.
Как пояснил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, мониторингом уровня осолонения Азовского моря занимаются ученые Гидрофиза и Южного научного центра в Ростове-на-Дону.
"Проблема осолонения связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает. А решения пока не предвидится", – сказал Георга-Копулос.
В свою очередь директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой".
"Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.
По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах. Если ситуация не изменится, то "привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут". Произойдет "замена на черноморскую рыбу", резюмировал он.
Ранее научный сотрудник Института биологии южных морей Дмитрий Куцын сообщил
о существенном уменьшении размеров особей таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса.
Читайте также на РИА Новости Крым: