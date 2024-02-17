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Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение

Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Чем опасно повышение солености Азовского моря – мнение

Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-17T07:01

2024-02-17T07:01

2024-02-16T23:22

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Дальнейшее повышение уровня солености Азовского моря может привести к замене его привычных обитателей на черноморских. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым предупредили руководители Морского гидрофизического института РАН.Как пояснил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, мониторингом уровня осолонения Азовского моря занимаются ученые Гидрофиза и Южного научного центра в Ростове-на-Дону."Проблема осолонения связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает. А решения пока не предвидится", – сказал Георга-Копулос.В свою очередь директор института Сергей Коновалов назвал происходящее в Азовском море "экологической катастрофой"."Соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон. Соответственно больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море", – сказал Коновалов.По словам ученого, в результате следует ждать существенного изменения в биологических сообществах. Если ситуация не изменится, то "привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут". Произойдет "замена на черноморскую рыбу", резюмировал он.Ранее научный сотрудник Института биологии южных морей Дмитрий Куцын сообщил о существенном уменьшении размеров особей таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в февралеКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, мги ран, экология, крым, антон георга-копулос, новости, новости крыма, видео