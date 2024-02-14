https://crimea.ria.ru/20240214/kakoy-ryby-bolshe-vsego-u-beregov-kryma-v-fevrale-1134917247.html

Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале

Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале

Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T09:11

2024-02-14T09:11

2024-02-14T11:45

радио "спутник в крыму"

крым

азовское море

черное море

росрыболовство

рыба

общество

новости крыма

иван сокол

рыбный промысел в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111334/16/1113341634_0:510:2732:2047_1920x0_80_0_0_c43fc630a89c1ecced3c457682d75c43.jpg

Хамса пришла к берегам Крыма: в Росрыболовстве рассказали об успешном начале 2024 года Хамса пришла к берегам Крыма: в Росрыболовстве рассказали об успешном начале 2024 года audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол."Увеличение промысла за счет улучшения логистики, уменьшения пути прохождения. Раньше нашим рыбакам приходилось долго искать, а в настоящий момент рыба скопилась у берегов Крыма, и нам не надо идти в Краснодарский край или еще куда-то – ловим у своих берегов", – сказал Сокол.Общий вылов рыбы с начала 2024 года составил 6 тысяч 200 тонн, это почти на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году, поделился представитель Росрыболовства.Среди разнообразия видов есть сохраняемые и ценные. К последним относится камбала-калкан. К вылову она разрешена, но объем промысла ее ограничен: не более 500 тонн в год, рассказал Сокол. Но, по его словам, даже за год разрешенное число не вылавливают.Реализуется камбала повсюду мелкими предприятиями – на рынках и в магазинах, "также их разбирают кафе и рестораны" Крыма, сказал Сокол. Вывозится она и в Краснодарский край.Специалист напомнил, что на территории Крыма для непромысловой – "любительской рыбалки с удочками" – с 1 апреля до 31 мая будет действовать так называемый нерестовый запрет.Нарушителей, в том числе рыбачащих в запрещенных местах, ждут штрафные санкции с конфискацией орудий лова. По словам Сокола, для граждан они составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических – от 100 до 200 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в СевастополеВ Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальковКак шторм в Черном море повлияет на количество хамсы

https://crimea.ria.ru/20240209/vylov-ryby-v-azovo-chernomorskom-basseyne-s-nachala-goda-vyros-na-29-1134805813.html

крым

азовское море

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, азовское море, черное море, росрыболовство, рыба, общество, новости крыма, иван сокол, рыбный промысел в крыму