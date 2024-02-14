Рейтинг@Mail.ru
Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240214/kakoy-ryby-bolshe-vsego-u-beregov-kryma-v-fevrale-1134917247.html
Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T09:11
2024-02-14T11:45
радио "спутник в крыму"
крым
азовское море
черное море
росрыболовство
рыба
общество
новости крыма
иван сокол
рыбный промысел в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111334/16/1113341634_0:510:2732:2047_1920x0_80_0_0_c43fc630a89c1ecced3c457682d75c43.jpg
Хамса пришла к берегам Крыма: в Росрыболовстве рассказали об успешном начале 2024 года
Хамса пришла к берегам Крыма: в Росрыболовстве рассказали об успешном начале 2024 года
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол."Увеличение промысла за счет улучшения логистики, уменьшения пути прохождения. Раньше нашим рыбакам приходилось долго искать, а в настоящий момент рыба скопилась у берегов Крыма, и нам не надо идти в Краснодарский край или еще куда-то – ловим у своих берегов", – сказал Сокол.Общий вылов рыбы с начала 2024 года составил 6 тысяч 200 тонн, это почти на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году, поделился представитель Росрыболовства.Среди разнообразия видов есть сохраняемые и ценные. К последним относится камбала-калкан. К вылову она разрешена, но объем промысла ее ограничен: не более 500 тонн в год, рассказал Сокол. Но, по его словам, даже за год разрешенное число не вылавливают.Реализуется камбала повсюду мелкими предприятиями – на рынках и в магазинах, "также их разбирают кафе и рестораны" Крыма, сказал Сокол. Вывозится она и в Краснодарский край.Специалист напомнил, что на территории Крыма для непромысловой – "любительской рыбалки с удочками" – с 1 апреля до 31 мая будет действовать так называемый нерестовый запрет.Нарушителей, в том числе рыбачащих в запрещенных местах, ждут штрафные санкции с конфискацией орудий лова. По словам Сокола, для граждан они составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических – от 100 до 200 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в СевастополеВ Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальковКак шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
https://crimea.ria.ru/20240209/vylov-ryby-v-azovo-chernomorskom-basseyne-s-nachala-goda-vyros-na-29-1134805813.html
крым
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111334/16/1113341634_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_95139e4d20d37f7856d83aab29ca3fa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, азовское море, черное море, росрыболовство, рыба, общество, новости крыма, иван сокол, рыбный промысел в крыму
Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале

Рыболовы Крыма сосредоточились на вылове хамсы и ставриды в Черном и Азовском морях

09:11 14.02.2024 (обновлено: 11:45 14.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе
Рыбаки во время прибрежного лова черноморской рыбы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Хамса скопилась у берегов Крыма, промысел ее вырос, за счет чего увеличился и общий объем вылова рыбы в Черном и Азовском морях в начале 2024 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замруководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол.
Хамса пришла к берегам Крыма: в Росрыболовстве рассказали об успешном начале 2024 года
09:11
"Увеличение промысла за счет улучшения логистики, уменьшения пути прохождения. Раньше нашим рыбакам приходилось долго искать, а в настоящий момент рыба скопилась у берегов Крыма, и нам не надо идти в Краснодарский край или еще куда-то – ловим у своих берегов", – сказал Сокол.
Сегодня хамса – лидер. Ее, как и кефаль, и сельдь вылавливают в Черном и в Азовском морях. Кроме того, добычей рыболовов становятся шпрот, ставрида и барабуля – в Черном море, а также тюлька, бычки, камбала и пиленгас – в Азовском. Промысел пиленгаса уже скоро начнется, отметил Сокол.
Общий вылов рыбы с начала 2024 года составил 6 тысяч 200 тонн, это почти на 30% больше, чем в этот же период в прошлом году, поделился представитель Росрыболовства.
Среди разнообразия видов есть сохраняемые и ценные. К последним относится камбала-калкан. К вылову она разрешена, но объем промысла ее ограничен: не более 500 тонн в год, рассказал Сокол. Но, по его словам, даже за год разрешенное число не вылавливают.
Реализуется камбала повсюду мелкими предприятиями – на рынках и в магазинах, "также их разбирают кафе и рестораны" Крыма, сказал Сокол. Вывозится она и в Краснодарский край.
Специалист напомнил, что на территории Крыма для непромысловой – "любительской рыбалки с удочками" – с 1 апреля до 31 мая будет действовать так называемый нерестовый запрет.
Нарушителей, в том числе рыбачащих в запрещенных местах, ждут штрафные санкции с конфискацией орудий лова. По словам Сокола, для граждан они составляют от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических – от 100 до 200 тысяч.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Развожаев: рыбзавод "Атлантика" хотят возродить в Севастополе
В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков
Как шторм в Черном море повлияет на количество хамсы
Лов рыбы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 08:17
Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымАзовское мореЧерное мореРосрыболовствоРыбаОбществоНовости КрымаИван СоколРыбный промысел в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
12:22Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
12:05Исследование: спрос на сберегательные продукты в Крыму продолжает расти
12:01Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
11:45Шторм с холодным ветром идет в Крым
11:45Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы
11:2150 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
11:02Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
10:55"Генерал 200" уходит в оборону - три причины заявлений Сырского
10:45Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
10:28Как работает Керченская паромная переправа в среду
09:48Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
09:33Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
09:11Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
09:04Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
08:38В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
08:16К Земле движутся облака плазмы
07:49При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
07:229 беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России
07:03Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Лента новостейМолния