https://crimea.ria.ru/20231227/v-simferopolskoe-vodokhranilische-vypustili-rybu-60-tysyach-malkov-1133844230.html

В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков

В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Симферопольское водохранилище выпустили рыбу: 60 тысяч мальков

Мальков белого амура и белого толстолобика выпустили в Симферопольское водохранилище, до конца года в водохранилища попадут около миллиона молодых особей. Об... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T15:56

2023-12-27T15:56

2023-12-27T16:02

андрей савчук

минсельхоз крыма

крым

симферопольское водохранилище

водохранилища крыма

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"крымский рыбопитомник"

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рыболовство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Мальков белого амура и белого толстолобика выпустили в Симферопольское водохранилище, до конца года в водохранилища попадут около миллиона молодых особей. Об этом в среду сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.По его информации, с начала года сотрудники Крымского рыбопитомника вырастили больше 1 миллиона мальков белого амура и белого толстолобика."В первой половине года в крымские водохранилища уже выпустили около 350 тысяч мальков, сейчас, во второй половине и до конца года в водохранилища попадут еще около миллиона молодых особей растительноядной рыбы", - уточнил министр.Также он отметил, что эта программа была разработана еще с советских времен.Еще весной выпущенные сегодня мальки рыбы были икринками. Спустя полгода них выросли рыбешки весом в 25 граммов.Нерестовая кампания, которую провели сотрудники рыбопитомника - сложнейшая, кропотливая.По информации регионального минсельхоза, с 2019 года в водохранилища Крыма выпустили больше четырех миллионов штук молоди пресноводных рыб.Крымский рыбопитомник - это единственное предприятие в стране, которое находится в собственности субъекта РФ. Оно было создано еще в советское время, чтобы поддержать количественное и видовое разнообразие ихтиофауны в местных водоемах.В начале декабря заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко сообщил, что с точки зрения притоков в водохранилища Крыма ноябрь выдался не просто необычным, а "запредельным".Читайте также на РИА Новости Крым:Предприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады КрымаКрым будет поставлять рыбные консервы в Закавказье и Среднюю АзиюСША ввели "рыбные" санкции против России

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симферопольское водохранилище

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2023

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