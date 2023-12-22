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США ввели "рыбные" санкции против России - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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США ввели "рыбные" санкции против России
США ввели "рыбные" санкции против России - РИА Новости Крым, 22.12.2023
США ввели "рыбные" санкции против России
Министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T19:14
2023-12-22T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.Ранее в администрации президента США заявили, что президент Джо Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России. Эти новые санкции якобы позволят США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСРоссийская экономика преподнесла сюрприз странам Запада12 пакет санкций против России: Австрия выдвинула условия
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сша, россия, санкции, санкции против россии, рыба, экспорт, новости, в мире, экономика
США ввели "рыбные" санкции против России

Минфин США запретил импорт из России нескольких видов рыб и краба

19:14 22.12.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство.
В заявлении минфина, в частности, говорится, что запрет на импорт применяется на продукты, которые "произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом РФ вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб".
Ранее в администрации президента США заявили, что президент Джо Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России. Эти новые санкции якобы позволят США "преследовать финансовые учреждения", которые не могут сделать выбор: позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие российскому ВПК, или прекратить взаимодействие с Россией.
Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Москва развивает экономическое сотрудничество на Востоке и готова взаимовыгодно сотрудничать с западными странами, которые сами же страдают от антироссийских санкций, но продолжают "валять дурака" в тщетных попытках сокрушить Россию.
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СШАРоссияСанкцииСанкции против РоссииРыбаЭкспортНовостиВ миреЭкономика
 
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Заголовок открываемого материала
19:14США ввели "рыбные" санкции против России
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