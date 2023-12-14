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12 пакет санкций против России: Австрия выдвинула условия

12 пакет санкций против России: Австрия выдвинула условия - РИА Новости Крым, 14.12.2023

12 пакет санкций против России: Австрия выдвинула условия

Вена требует исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из так называемого черного списка Украины в обмен на поддержку 12-го пакета санкций Евросоюза против... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T22:16

2023-12-14T22:16

2023-12-14T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Вена требует исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из так называемого черного списка Украины в обмен на поддержку 12-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости.Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло RBI в черный список за продолжение работы банковской группы в России в марте этого года.Уточняется, что ранее сотрудники RBI проводили встречи с представителями украинского агентства с целью исключить финансовую организацию из этого списка. Кроме того, по информации источников, глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе встречи министров ЕС в Киеве открыто критиковал украинский черный список как "произвольный". Австрийские чиновники также выражали недовольство этим списком в беседах с представителями других стран Евросоюза.Евросоюз сейчас завершает работу над 12-м пакетом санкций против РФ. Ранее на неделе послы стран союза не смогли согласовать общую позицию. Как писали иностранные СМИ – из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку перед принятием нового пакета санкций.В июне этого года Брюссель ввел 11-й пакет антироссийский санкций. Персональные ограничения ЕС затронули почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В России не раз заявляли, что страна справляется с санкционным давлением Запада. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политологПутин: Запад выстрелил себе в ногу, ограничив России доступ к долларуПосол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского

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