https://crimea.ria.ru/20231213/posol-rossii-v-ssha-vashington-ustal-ot-poproshayki-zelenskogo-1133503362.html

Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского

Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского

Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:09

2023-12-13T09:09

украина

владимир зеленский (президент украины)

сша

анатолий антонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре". Зеленскому уже "ничего не поможет", уверен посол. В то время как американцы "рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта".Он подчеркнул, что военная помощь на 200 млн долларов будет затягивать конфликт и станет причиной страдания тысяч людей. "Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - резюмировал Антонов.В свою очередь президент Америки Джо Байден заявил, что без дополнительного финансирования штаты не смогут оказывать Украине военную помощь. При этом сообщил о подписании указа о выделении Киеву нового пакета на 200 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для ПВО и артиллерии.Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит лидера киевского режима в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - БайденПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), сша, анатолий антонов, в мире, политика, новости