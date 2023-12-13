https://crimea.ria.ru/20231213/posol-rossii-v-ssha-vashington-ustal-ot-poproshayki-zelenskogo-1133503362.html
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T09:09
2023-12-13T09:09
2023-12-13T09:09
украина
владимир зеленский (президент украины)
сша
анатолий антонов
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132216766_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bd8277cf8551c103f37ca5f1884c84f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре". Зеленскому уже "ничего не поможет", уверен посол. В то время как американцы "рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта".Он подчеркнул, что военная помощь на 200 млн долларов будет затягивать конфликт и станет причиной страдания тысяч людей. "Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - резюмировал Антонов.В свою очередь президент Америки Джо Байден заявил, что без дополнительного финансирования штаты не смогут оказывать Украине военную помощь. При этом сообщил о подписании указа о выделении Киеву нового пакета на 200 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для ПВО и артиллерии.Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит лидера киевского режима в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - БайденПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132216766_100:0:1300:900_1920x0_80_0_0_a134bc1443fea60341e647953494a0ef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский (президент украины), сша, анатолий антонов, в мире, политика, новости
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
Посол России Антонов назвал итоги поездки Зеленского в США хорошей миной при плохой игре
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - сказал Антонов.
По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре". Зеленскому уже "ничего не поможет", уверен посол. В то время как американцы "рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта".
Он подчеркнул, что военная помощь на 200 млн долларов будет затягивать конфликт и станет причиной страдания тысяч людей.
"Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - резюмировал Антонов.
В свою очередь президент Америки Джо Байден заявил, что без дополнительного финансирования штаты не смогут оказывать Украине военную помощь
. При этом сообщил о подписании указа о выделении Киеву нового пакета на 200 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для ПВО и артиллерии.
Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит лидера киевского режима в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Джон Кирби в интервью CNN заявил
, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.
7 декабря Сенат США заблокировал
законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым: