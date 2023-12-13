Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231213/posol-rossii-v-ssha-vashington-ustal-ot-poproshayki-zelenskogo-1133503362.html
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T09:09
2023-12-13T09:09
украина
владимир зеленский (президент украины)
сша
анатолий антонов
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132216766_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bd8277cf8551c103f37ca5f1884c84f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре". Зеленскому уже "ничего не поможет", уверен посол. В то время как американцы "рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта".Он подчеркнул, что военная помощь на 200 млн долларов будет затягивать конфликт и станет причиной страдания тысяч людей. "Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - резюмировал Антонов.В свою очередь президент Америки Джо Байден заявил, что без дополнительного финансирования штаты не смогут оказывать Украине военную помощь. При этом сообщил о подписании указа о выделении Киеву нового пакета на 200 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для ПВО и артиллерии.Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.Визит лидера киевского режима в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - БайденПуть на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/14/1132216766_100:0:1300:900_1920x0_80_0_0_a134bc1443fea60341e647953494a0ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский (президент украины), сша, анатолий антонов, в мире, политика, новости
Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского

Посол России Антонов назвал итоги поездки Зеленского в США хорошей миной при плохой игре

09:09 13.12.2023
 
© AP Photo Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo Fermin Rodriguez
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Поездка президента Украины в США не принесла Владимиру Зеленскому желаемого результата, напротив – показала усталость Вашингтона от требований Киева. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - сказал Антонов.
По его мнению, даже новые антироссийские санкции и заявления об очередной поставке вооружения и снарядов – не более чем стремление Белого дома сделать "хорошую мину при плохой игре". Зеленскому уже "ничего не поможет", уверен посол. В то время как американцы "рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта".
Он подчеркнул, что военная помощь на 200 млн долларов будет затягивать конфликт и станет причиной страдания тысяч людей.
"Причем не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - резюмировал Антонов.
В свою очередь президент Америки Джо Байден заявил, что без дополнительного финансирования штаты не смогут оказывать Украине военную помощь. При этом сообщил о подписании указа о выделении Киеву нового пакета на 200 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы для ПВО и артиллерии.
Зеленский во вторник в Вашингтоне встречался с сенаторами и беседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит лидера киевского режима в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды.
Джон Кирби в интервью CNN заявил, что США смогут выделить только два пакета военной помощи Украине в течение ближайших нескольких недель, после чего средства на эти цели будут исчерпаны.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
"Поехал шаромыжничать": Захарова о цели визита Зеленского в США
 
УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)СШААнатолий АнтоновВ миреПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Больше двадцати улиц на два дня останутся без света в Севастополе
09:53Водопад Учан-Су открыли после обвала
09:35Сутки без воды: в Крыму предупредили о массовых отключениях
09:24Возобновилось движение морского транспорта в Севастополе
09:09Посол России в США: Вашингтон устал от попрошайки Зеленского
08:56Автостанции в Крыму: как ремонтируют и что поменяют при покупке билетов
08:38В Севастополе закрыли рейд
08:16В Симферопольском районе заменят 25 трансформаторных подстанций
08:11Крымский мост: обстановка на утро среды
07:57Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары
07:41Мощные взрывы произошли в Киеве утром в среду - что известно
06:55Возможность помогать Украине стремительно подходит к концу - Байден
06:39Введут ли США и Европа свои войска на Украину – сенатор РФ
06:01Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
05:00"Адмирал Григорович" завершил совместные учения с кораблями ВМС Алжира
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 декабря
23:14Байден даст Зеленскому 200 миллионов долларов
22:57Главные новости Крыма: 12 декабря
22:36Главное за день: 12 декабря
Лента новостейМолния