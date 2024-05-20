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Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей
Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей
Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T00:20
2024-05-20T00:43
новости
крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси
россия
иран
происшествия
ибрахим раиси
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться.Около 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета.Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции. В Минобороны страны сообщили, что предоставили Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран.
https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html
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новости, крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси, россия, иран, происшествия, ибрахим раиси, в мире
Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей

Россия отправит в Иран на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей

00:20 20.05.2024 (обновлено: 00:43 20.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"По поручению Владимира Путина в течение часа в город Тебриз будут отправлены два передовых самолета, вертолет и 50 профессиональных горных спасателей", – цитирует слова Левитина РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.
Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться.
Около 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета.
Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции. В Минобороны страны сообщили, что предоставили Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.
В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Вчера, 21:52
Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу
 
НовостиКрушение вертолета президента Ирана Ибрахима РаисиРоссияИранПроисшествияИбрахим РаисиВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
00:20Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей
00:01Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:41КСИР опроверг данные о выходе на связь находившихся в вертолете Раиси
23:28Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
22:30Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал
21:52Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу
21:40Главное за день: 19 мая
21:28Россия готова оказать помощь в поисках вертолета президента Ирана
20:53Какие профессии наиболее востребованы и хорошо оплачиваются в Севастополе
20:30Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенка
20:02Покупка бюджетных мест в вузах: в МВД сообщили о новой схеме мошенников
19:33В Севастополе военные проводят учения
19:19Шебекино попал под обстрел украинской РСЗО – среди раненых трое детей
19:06Очередь на Крымском мосту за два часа увеличилась почти вдвое
18:53Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
18:18Семья как малая церковь: как рождается династия крымских священников
17:52Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
17:43Легковушка влетела в стоящий грузовик: водитель и пассажиры погибли
17:19Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
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