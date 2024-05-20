https://crimea.ria.ru/20240520/rossiya-otpravit-na-poiski-raisi-dva-samoleta-i-50-spasateley-1137410935.html

Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей

Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей

Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T00:20

2024-05-20T00:20

2024-05-20T00:43

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крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. Россия отправит два самолета, вертолет и 50 спасателей на помощь в поисках места аварии вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту, заявил советник президента РФ Игорь Левитин в ходе разговора с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться.Около 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета.Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции. В Минобороны страны сообщили, что предоставили Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран.

https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html

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новости, крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси, россия, иран, происшествия, ибрахим раиси, в мире