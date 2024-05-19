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Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T17:19
2024-05-19T17:19
2024-05-19T17:51
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иран
ибрахим раиси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии – на месте густой туман, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.Район, где произошла жесткая посадка, труднодоступный. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе Ирана, сообщалось ранее. Также на борту находился глава МИД Ирана. В составе кортежа было три вертолета, на борту одного из них были министр энергетики и министр дорог. Сообщается также, что два других вертолета из кортежа Раиси благополучно достигли пункта назначения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, иран, ибрахим раиси, происшествия, азербайджан, вертолет, в мире
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
Местонахождение вертолета президент Ирана определено – СМИ
17:19 19.05.2024 (обновлено: 17:51 19.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.
"Определено точное местонахождение вертолета с президентом", – говорится в сообщении агентства.
Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии – на месте густой туман, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Район, где произошла жесткая посадка, труднодоступный. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV
.
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе Ирана, сообщалось
ранее. Также на борту находился глава МИД Ирана. В составе кортежа было три вертолета, на борту одного из них были министр энергетики и министр дорог. Сообщается также, что два других вертолета из кортежа Раиси благополучно достигли пункта назначения.