https://crimea.ria.ru/20240519/naydeno-mestonakhozhdenie-vertoleta-prezidenta-irana-1137402397.html

Найдено местонахождение вертолета президента Ирана

Найдено местонахождение вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Найдено местонахождение вертолета президента Ирана

Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T17:19

2024-05-19T17:19

2024-05-19T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии – на месте густой туман, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.Район, где произошла жесткая посадка, труднодоступный. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе Ирана, сообщалось ранее. Также на борту находился глава МИД Ирана. В составе кортежа было три вертолета, на борту одного из них были министр энергетики и министр дорог. Сообщается также, что два других вертолета из кортежа Раиси благополучно достигли пункта назначения.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, ибрахим раиси, происшествия, азербайджан, вертолет, в мире