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Найдено местонахождение вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана
Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T17:19
2024-05-19T17:51
новости
иран
ибрахим раиси
происшествия
азербайджан
вертолет
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии – на месте густой туман, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.Район, где произошла жесткая посадка, труднодоступный. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV.Вертолет Эбрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе Ирана, сообщалось ранее. Также на борту находился глава МИД Ирана. В составе кортежа было три вертолета, на борту одного из них были министр энергетики и министр дорог. Сообщается также, что два других вертолета из кортежа Раиси благополучно достигли пункта назначения.
иран
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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новости, иран, ибрахим раиси, происшествия, азербайджан, вертолет, в мире
Найдено местонахождение вертолета президента Ирана

Местонахождение вертолета президент Ирана определено – СМИ

17:19 19.05.2024 (обновлено: 17:51 19.05.2024)
 
© IRNAСпасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
Спасатели прибывают в район происшествия с вертолетом президента Ирана
© IRNA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Спасатели определили местонахождение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

"Определено точное местонахождение вертолета с президентом", – говорится в сообщении агентства.

Спасатели прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана, но вертолет со спасателями не смог приземлиться в районе предположительной аварии – на месте густой туман, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Район, где произошла жесткая посадка, труднодоступный. По данным агентства Tasnim, вертолет находится в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.
По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV.
Вертолет Эбрахима Раиси потерпел аварию на северо-западе Ирана, сообщалось ранее. Также на борту находился глава МИД Ирана. В составе кортежа было три вертолета, на борту одного из них были министр энергетики и министр дорог. Сообщается также, что два других вертолета из кортежа Раиси благополучно достигли пункта назначения.
 
НовостиИранИбрахим РаисиПроисшествияАзербайджанВертолетВ мире
 
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