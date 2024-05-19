https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html

Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу

Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу

На северо-западе Ирана продолжаются поиски вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Борт потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил... РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T21:52

2024-05-19T21:52

2024-05-19T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. На северо-западе Ирана продолжаются поиски вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Борт потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться. На поиски пострадавших выдвинулись около 40 мобильных отрядов спасателей, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.Периодически в СМИ появляются сообщения об обнаружении вертолета и состоянии его пассажиров со ссылкой на различные источники. Однако до настоящего времени официальной информации нет.Поиски вертолета Раиси продолжаютсяОколо 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета."Пять оперативных команд приближаются к месту инцидента", – сказано в сообщении.В тоже время РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr сообщило, что спасатели находятся на расстоянии примерно двух километров от места происшествия. Тем временем Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции."МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов – ред.)", – цитирует РИА Новости заявления Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.Минобороны Турции сообщило, что предоставило Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран, ждет ответа иранской стороны.Международная реакция на крушение вертолета РаисиОфициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве внимательно отслеживают появляющуюся информацию о судьбе пассажиров. "Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает", – сказала Захарова и заверила, что Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин произошедшего инцидента.О готовности оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолета, где находился президент в социальной сети написал глава Азербайджана Ильхам Алиев. "Мы молимся Всевышнему за президента Эбрагима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", – написал Алиев.Премьер-министр Индии Нарендра Моди также заявил, что обеспокоен сообщениями о сегодняшнем полете вертолета президента Раиси. "Мы солидарны с иранским народом в этот час бедствия и молимся за благополучие президента и его окружения", – написал Моди в соцсети X.Генсек ООН Антониу Гутерреш с беспокойством следит за новостями об инциденте с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, надеется, что он в порядке, говорится в комментарии офиса официального представителя генсека. "Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолетом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности", – отмечается в комментарии.Премьер-министр и президент Пакистана также выразили обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом. "Услышал тревожные новости из Ирана относительно вертолета президента Сейеда Эбрахима Раиси. С большим волнением жду хороших новостей. Наши молитвы и наилучшие пожелания адресованы достопочтенному президенту Раиси и всему иранскому народу", – написал в соцсети премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выразил обеспокоенность в связи с аварией вертолета иранского президента. "Мои искренние молитвы и добрые пожелания благополучия и безопасности президенту Раиси, чтобы он мог продолжать служить иранскому народу", – сказано в заявлении офиса президента.О полной солидарности с руководством Ирана и его народом в связи с аварийной посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси заявили в палестинском движении ХАМАС. "Мы в движении исламского сопротивления ХАМАС с большим беспокойством и тревогой следим за известиями об аварийной посадке вертолета, на котором находились его превосходительство президент Иранской республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел (Ирана) господин Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающая их делегация... В связи с этим болезненным инцидентом мы выражаем нашу полную солидарность с Исламской Республикой Иран – ее руководством, правительством и народом", – цитирует сообщение организации РИА Новости.Глава Евросовета Шарль Мишель также сообщил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией с вынужденной посадкой вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. "Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет с президентом Ирана и министром иностранных дел был вынужден совершить непредвиденную посадку, их состояние пока не прояснилось. Внимательно отслеживаем ситуацию совместно с государствами-членами ЕС", – написал Мишель в сети X.Надежду, что всех пассажиров найдут живыми, высказали в МИД Боливии. "Мы с обеспокоенностью следим за ситуацией с жесткой посадкой вертолета, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси. Мы надеемся, что спасатели смогут найти живыми всех тех, кто был в вертолете", – сказано в сообщении ведомства.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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